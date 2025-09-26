Ракеты Tomahawk для Украины: смогут ли ВСУ их применить и долетят ли до завода "Шахедов"

Крылатая ракета Tomahawk Соединенных Штатов Америки имеет дальность более 1 600 км и вполне может достать как до Москвы, так и до завода по производству "Шахедов" в Алабуге. В то же время не ясно, как запускать эти ракеты с территории Украины.

26 сентября западные медиа пересказали некоторые детали разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В какой-то момент Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить определенный вид оружия для ударов по РФ. Сперва не было известно, о чем идет речь, но The Telegraph написало, что может идти речь о крылатых ракетах Tomahawk. Фокус собрал информацию об этих ракетах США: основные возможности, методы пуска, шансы на получение и использование.

Ракеты Tomahawk — характеристики и возможность купить

BGM-109 Tomahawk — дозвуковая крылатая ракета США, первые экземпляры которой изготовили в 1970 году компания General Dynamics, а с 2024 года этим занимается Raytheon Missiles & Defense. Был создан ядерный вариант для боеголовок W80 мощностью 0,2-150 килотонн, но его сняли с вооружения, указано на портале FAS.

Какие характеристики BGM-109 Tomahawk (согласно данным на CSIS):

физические размеры — длина 5-6 м, диаметр 0,5 м;

вес боевой части — общий 1,3-1,5 тонны, боевая часть около 450 кг;

скорость — около 0,8 Маха (272 м/с, или 980 км/ч, дозвуковая);

дальность — 1 600-2 500 км (в зависимости от типа);

методы пуска — подводные лодки, надводные корабли (вертикальные пусковые установки Mk-41 VLS), наземные пусковые установки Typhon (четыре пусковые, длина контейнера около 12 м);

стоимость — ориентировочно, около 4 млн долл. за ракету (по оценкам Defense Express).

На портале Управления военного сотрудничества министерства обороны США можно увидеть, что Пентагон активно разрешает продажу ракет Tomahawk. Последние договоренности — с Нидерландами на сумму 2,19 млрд долл. для 163 ракет и вспомогательного оборудования.

Достанет ли Tomahawk до Москвы и Алабуги

На Google maps можно обозначить, до какой точки в РФ достанет Tomahawk в зависимости от точки пуска и если ее не собьют средства ПВО над десятком российских регионов, которые она будет проходить. Если пуск произойдет из Балтийского моря, то средство поражения доберется до Москвы, но чтобы перелететь через Уральские горы придется применять Block V (Block IV "Tactical Tomahawk") на 2 400 км. Если Украина будет запускать ракету с Черного моря, то поразит цели и в Москве, и в Алабуге, где производятся "Шахеды", показывает карта. Если получит пусковую установку Typhon и произведет выстрел из района Львовской области или Волыни, то указанные объекты также в пределах досягаемости.

Украина и ракеты Tomahawk для ВСУ

После информации The Telegraph о возможности предоставления ракет Tomahawk Украине на событие отреагировали в аналитическом Telegram-канале In Factum. Отмечается, что проблема не в ракетах, а в пусковых. В частности, нулевые шансы на пуски с надводных и подводных платформ. Кроме того, наземные платформы Typhon ожидаются в Германии только в 2026 году.

Между тем ранее аналитики уже исследовали вопрос о шансах получить Tomahawk. Предыдущая волна обсуждения произошла летом 2025 года: медиа писали, будто Трамп пообещал предоставить Украине этот вид оружия. После этого появилось объяснение представителя ГУР Вадима Скибицкого, который также подтвердил, что у ВСУ нет возможности запускать Tomahawk.

Напоминаем, в июле Германия объявила о намерении купить у США установки Typhon для пусков Tomahawk: РФ отреагировала на поведение Берлина.