Ракети Tomahawk для України: чи зможуть ЗСУ їх застосувати і чи долетять до заводу "Шахедів"

Крилата ракета Tomahawk Сполучених Штатів Америки має дальність понад 1 600 км і цілком може дістати як до Москви, так і до заводу з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Водночас не ясно, як запускати ці ракети з території України.

26 вересня західні медіа переповіли деякі деталі розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. У якийсь момент Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати певний вид зброї для ударів по РФ. Спершу не було відомо, про що ідеться, але The Telegraph написало, що може іти мова про крилаті ракети Tomahawk. Фокус зібрав інформацію про ці ракети США: основні можливості, методи пуску, шанси на отримання та використання.

Ракети Tomahawk — характеристики та можливість купити

BGM-109 Tomahawk — дозвукова крилата ракета США, перші екземпляри якої виготовили у 1970 році компанія General Dynamics, а з 2024 року цим займається Raytheon Missiles & Defense. Був створений ядерний варіант для боєголовок W80 потужністю 0,2-150 кілотонн, але його зняли з озброєння, вказано на порталі FAS.

Які характеристики BGM-109 Tomahawk (відповідно до даних на CSIS):

фізичні розміри — довжина 5-6 м, діаметр 0,5 м;

вага бойової частини — загальна 1,3-1,5 тонни, бойова частина близько 450 кг;

швидкість — близько 0,8 Маха (272 м/с, або 980 км/год, дозвукова);

дальність — 1 600-2 500 км (залежно від типу);

методи пуску — підводні човни, надводні кораблі (вертикальні пускові установки Mk-41 VLS), наземні пускові установки Typhon (чотири пускові, довжина контейнера близько 12 м);

вартість — орієнтовно, близько 4 млн дол. за ракету (за оцінками Defense Express).

На порталі Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США можна побачити, що Пентагон активно дозволяє продаж ракет Tomahawk. Останні домовленості — з Нідерландами на суму 2,19 млрд дол. для 163 ракет та допоміжного устаткування.

Чи дістане Tomahawk до Москви та Алабуги

На Google maps можна позначити, до якої точки у РФ дістане Tomahawk залежно від точки пуску і якщо її не зіб'ють засоби ППО над десятком російських регіонів, які вона минатиме. Якщо пуск відбудеться з Балтійського моря, то засіб ураження дістане до Москви, але щоб перелетіти через Уральські гори доведеться застосовувати Block V (Block IV "Tactical Tomahawk") на 2 400 км. Якщо Україна запускатиме ракету з Чорного моря, то уразить цілі й в Москві, і в Алабузі, де виробляються "Шахеди", показує карта. Якщо отримає пускову установку Typhon і здійснить постріл з району Львівської області або Волині, то вказані об'єкти також в межах досяжності.

Ракети Tomahawk - можливість долетіти до Москви Фото: Google Maps Ракети Tomahawk - можливість долетіти до Алабуги Фото: Google Maps

Україна та ракети Tomahawk для ЗСУ

Після інформації The Telegraph про можливість надання ракет Tomahawk Україні на подію відреагували в аналітичному Telegram-каналі In Factum. Зауважується, що проблема не в ракетах, а у пускових. Зокрема, нульові шанси на пуски з надводних та підводних платформ. Крім того, наземні платформи Typhon очікуються в Німеччині лише у 2026 році.

Ракети Tomahawk - можливість отримати зброю США Фото: Скриншот

Тим часом раніше аналітики вже досліджували питання щодо шансів отримати Tomahawk. Попередня хвиля обговорення сталась влітку 2025 року: медіа писали, начебто Трамп пообіцяв надати Україні цей вид зброї. Після цього з'явилось пояснення представника ГУР Вадима Скібіцького, який також підтвердив, що у ЗСУ немає можливості запускати Tomahawk.

Нагадуємо, у липні Німеччина оголосила про намір купити у США установки Typhon для пусків Tomahawk: РФ відреагувала на поведінку Берліна.