Tomahawk для ударів по РФ: чому Україна не зможе застосувати ці ракети США, — ГУР

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський дійсно згадували ракети Tomahawk у контексті російсько-української війни. Серед іншого, ішлося про дозвіл Білого дому бити далекобійними засобами ураження вглиб російської території. Крім того, говорили про зенітно-ракетні комплекси Patriot, але Україна навряд чи отримає 17 батарей.

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Під час розмови, яка відбулась у липні 2025 року, президенти говорили про Tomahawk, але ніяких домовленостей не досягнули, розповів представник ГУР Вадим Скибицький в інтерв'ю медіа The Guardian. Зі слів Скибицького, Трамп поцікавився у Зеленського, чи вдарять ЗСУ по Санкт-Петербургу, якщо матимуть цю зброю, і очільник України відповів ствердно.

Скибицький наголосив, що Tomahawk "непросто користуватись". Представник ГУР пояснив, що ракети запускаються з кораблів або стратегічних бомбардувальників, яких в України немає. Також з'ясувалось, що досі діють обмеження на удари ATACMS по РФ на відстань до 300 км, накладені президентом Джо Байденом.

"Основними пусковими установками [Tomahawk ] є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає жодних стратегічних бомбардувальників", — навело медіа слова Скибицького.

Представник розвідки сказав, що тривають переговори про скасування обмежень і отримання дозволу на "кінетичні удари" по російських військових об'єктах. Україна може вдарити по базах РФ, розташованих за 500 км, дронами, які несуть 50 кг вибухівки. Але більш руйнівну силу мають ракети на 500 кг, додав він.

Ще одне питання, яке прокоментував представник ГУР, стосувалось Patriot. Посадовець пояснив, що число 17, назване Трампом, це "величезна цифра". З його слів, ймовірно, ідеться про пускові установки. Зокрема, Німеччина повідомила про закупівлю двох батарей (по шість пускових у кожній), а Нідерланди передадуть ще одну батарею. В підсумку виходить 18, що дуже близько до заяв президента США, зауважив Скибицький.

Ракети Tomahawk — деталі

Зазначимо, медіа The Washington Post повідомило, що Трамп дійсно говорив про ракети Tomahawk, які може надіслати в Україну. Ці засоби ураження могли б використати так само як це зробили в Ірані у червні 2025 року, ідеться у статті. Водночас медіа наголосило, що дані ракети поки не входять у пакет допомоги, виділеної США.

Тим часом глава Білого дому під час брифінгу в Овальному кабінеті 14 липня дійсно анонсував надання Україні зброї, у тому числі ішлося про "17 Patriot". При цьому Трамп не уточнив, що саме має на увазі: батареї, пускові установки чи зенітні ракети.

На порталі Defense Express проаналізували ракетний арсенал США та спробувати оцінити, які засоби ураження Пентагону дістануть до Москви, якщо їх передадуть ЗСУ. Аналітики виділили два типи авіаракет та один тип ракет наземного пуску. В підсумку зупинились на тому, що найімовірніше, може надіти ракета JASSM, різні варіанти якої мають вагу 450 кг та 900 кг, а дальність удар — 370 км.

Нагадуємо, у березні колишній військовий консультант Пентагона Рубен Джонсон повідомив про дефіцит ракет Tomahawk в арсеналах США.