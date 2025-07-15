Один із козирів проти Путіна: Трамп розглядав можливість передати Україні ракети Tomahawk, — WP

Нова військова допомога США для України може включати дозвіл для ЗСУ на деякі потужні нові наступальні види зброї. Але ракети "Томагавк" президент США поки що притримує, щоб використовувати як аргумент, коли захоче посилити вплив на Путіна.

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14 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть "найкращу у світі" зброю і продаватимуть її НАТО, а Альянс координуватиме постачання в Україну. Також президент США розглядав можливість відправки крилатих ракет Tomahawk в Україну — тієї ж зброї, яку було запущено по іранських цілях. Про це повідомляє аналітик The Washington Post Девід Ігнатус із посиланням на джерела в Білому домі.

Якщо запустити їх з території України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і обговорення цього питання у Вашингтоні почалося ще з 11 липня. Але поки що "Томагавки" не входять до списку поставок.

Запуск крилатої ракети "Томагавк" Фото: З відкритих джерел

"Їх можуть відправити пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій вплив і тиск на Путіна", — зазначає Ігнатус.

Спочатку Трамп думав, що буде легко переконати свого "друга" Володимира Путіна припинити війну, пояснив він у понеділок. "Мені здавалося, що ми досягли угоди приблизно чотири рази", — заявляв президент США. Але врешті-решт він усвідомив, що єдиний спосіб змусити російського президента укласти мир — це значно збільшити ціну продовження конфлікту. Цим рішенням Трамп відкрив нову главу в українській історії.

14 липня Дональд Трамп пригрозив запровадити "жорсткі мита" проти Росії, якщо вона не укладе мир протягом 50 днів. Він також пообіцяв надати ракети Patriot, засоби ППО та артилерію, продаючи їх країнам НАТО, які потім передадуть їх Україні. Загальна сума пакета військової допомоги становить 10 мільярдів доларів, повідомило джерело, обізнане про угоду.

Трамп не згадав, що військова допомога може також включати дозвіл на використання нової потужної наступальної зброї. Але джерело, яке брало участь в ухваленні рішення, повідомило, що це, ймовірно, включатиме дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, що зараз перебувають в Україні, на їхній повній дальності в 300 кілометрів. Пакет може також включати додаткові ракети ATACMS.

Чиновники Пентагону місяцями закликали завдавати глибших ударів по території Росії з використанням ATACMS. Щоразу, коли дальність дії ракети збільшувалася, росіяни просто відводили свої літаки та іншу техніку за межі досяжності українських сил. Тепер це буде складніше.

Рішучість Трампа чинити тиск на Путіна проявилася в розмові з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, повідомив інсайдер.

Зустріч Трампа і Зеленського Фото: Getty Images

Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю", — відповів Зеленський. Трамп заявив, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, причому не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург.

Ігнатус зазначає, що Трамп злий на Путіна і вирішив піти на ескалацію з трьох причин:

Він вважає, що Путін виявляє до нього неповагу, зображуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

На Трампа справило враження використання військової потужності США проти Ірану.

Президент США вважає, що Путін піде на переговори тільки під загрозою застосування більшої сили. Тож Трамп вирішив "загострити ситуацію заради деескалації".

Цікаво, але Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання: "Якщо Путін вирішить піти на подальшу ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь?"

"Не ставте мені запитань на кшталт: "Наскільки далеко?", — різко відповів Трамп. "Я просто хочу, щоб війна закінчилася".

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем Patriot.

Цього ж дня Трамп розповів, як дружина відреагувала на його телефонну розмову з Путіним. Саме Меланія Трамп щоразу після бесіди з російським президентом повідомляла йому, що Україну знову обстріляли.