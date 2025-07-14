Трамп розповів, як дружина відреагувала на його телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зізнався, що іноді обговорює з дружиною Меланією робочі питання.

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Зокрема, він поділився з нею своїм враженням від телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Цей момент бесіди транслював канал ANI News.

Спочатку глава Білого дому розповів присутнім журналістам, що він багато говорив із Путіним, але коли вішав слухавку, на українські міста, зокрема на Київ, знову летіли російські ракети і дрони.

У результаті Трамп зрозумів безперспективність подібних бесід.

"Після того, як це відбувається три або чотири рази, ви розумієте, що ці розмови нічого не значать", — зазначив він.

За його словами, своєю думкою про "приємні" переговори він поділився з Меланією.

"Я приходжу додому і кажу першій леді: "Знаєш, я сьогодні розмовляв із Володимиром. У нас була чудова бесіда". Вона каже: "Так, правда? Щойно ще одне місто було обстріляно", — зітхнув Трамп.

Дональд Трамп на прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте

Раніше він зізнавався, що, бажаючи своїй дружині доброї ночі, називає її "перша леді". За його словами, цим він нагадує собі про те, що є президентом.

Під час прес-конференції Трамп пообіцяв направити Києву 17 систем Patriot, щоб Україна "відчула себе сильнішою".

Нагадаємо, чому американців обурив скандал з Епштейном, і до чого тут Дональд Трамп.