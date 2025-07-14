Трамп рассказал, как жена отреагировала на его телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признался, что иногда обсуждает с женной Меланией рабочие вопросы.

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В частности, он поделился с ней своим впечатлением оттелефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Этот момент беседы транслировал канал ANI News.

Сначала глава Белого дома рассказал присутствующим журналистам, что он много говорил с Путиным, но когда вешал трубку, на украинские города, в том числе на Киев, снова летели российские ракеты и дроны.

В результате Трамп понял бесперспективность подобных бесед.

"После того, как это происходит три или четыре раза, вы понимаете, что эти разговоры ничего не значат", – отметил он.

По его словам, своим мнением о "приятных" переговорах он поделился с Меланией.

"Я прихожу домой и говорю первой леди: "Знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас была замечательная беседа". Она говорит: "Да, правда? Только что еще один город был обстрелян", – вздохнул Трамп.

Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте

Ранее он признавался, что, желая своей жене спокойной ночи, называет ее "первая леди". По его словам, этим он напоминает себе о том, что он является президентом.

Во время пресс-конференции Трамп пообещал направить Киеву 17 систем Patriot, чтобы Украина "почувствовала себя сильнее".

Напомним, почему американцев возмутил скандал с Эпштейном, и при чем тут Дональд Трамп.