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Путин послал Трампа: как очередной телефонный разговор президентов показал крах плана США
Трудно сказать, что заставило Трампа еще раз поговорить с Путиным по телефону — но этот разговор ничего не дал, отмечает журналист Вадим Денисенко. Фактически, Путин просто послал американского коллегу — он явно тянет время и намерен продержаться в таком режиме до глубокой осени.
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- Путин послал Трампа. Причина, по которой Трамп решил говорить с Путиным да еще и приостанавливать поставки оружия — остается загадкой. Пока логического объяснения я не вижу. Точнее, логику можно искать лишь в переговорах США-Европа, где Путин нужен Трампу как пугало, чтобы европейцы быстрее и легче согласились на все пожелания Трампа. Но последний саммит НАТО показал, что европейцы и так готовы ко всему. Поэтому, пока логики я не вижу.
- Наша проблема заключается в том, что главное событие жизни Трампа уже случилось (я об этом писал уже несколько раз). И это главное событие — он победил во второй раз. И победил, чтобы царствовать (жить в системе, где ему лижут задницу) и чтобы мстить. Украина находится где-то на периферии этой мести.
- Но наша еще большая проблема заключается в том, что мы являемся частью переговорного процесса США-ЕС. И наши ближайшие союзники, с одной стороны, готовы идти в рамках заданной Трампом парадигмы "соглашаться и льстить". С другой, они думают, как решить свои проблемы (безопасность и пошлины), исходя из предыдущего пункта. И перед нами стоит сверхсложная задача удержаться в периметре этих переговоров. И здесь у нас просто нет другого пути, чем балансировать между США и ЕС (все остальные рычаги влияния, и прежде всего КНР, мы потеряли).
- Путин играет в игру "тянуть время и не поссориться с Трампом". Его цель сейчас — дотянуть до осени и продавить фронт. Я считаю, что продавить фронт — нереально. Но он живет этим и вся его стратегия общения с Трампом направлена именно на это.
- Что дальше будет делать Трамп? Я остаюсь при мнении, что до осени (октября-ноября) — ничего. Ну, а наша главная задача сейчас — добиться разрешения на продажу нам оружия. Это, я считаю, абсолютно реалистично. И на это должно тратиться 90% усилий дипломатии.
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