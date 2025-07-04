Путин послал Трампа: как очередной телефонный разговор президентов показал крах плана США

Трудно сказать, что заставило Трампа еще раз поговорить с Путиным по телефону — но этот разговор ничего не дал, отмечает журналист Вадим Денисенко. Фактически, Путин просто послал американского коллегу — он явно тянет время и намерен продержаться в таком режиме до глубокой осени.