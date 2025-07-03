Related video

ЭТОТ ГОД БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, КОГДА ОН ЗАВЕРШИТСЯ

Вражеские пропагандисты аж захлебываются от радости, рассказывая, что США прекращают поставки Украине зенитных ракет различных типов, снарядов и комплектов для систем залпового огня. В недоимперии даже пошли разговоры о захвате преимущества в небе Украины и прорывов линии фронта.

Штаты объясняют свое решение интересами Соединенных Штатов — ну, якобы им самим и Израилю, который у них, безусловно, на первом месте, не хватает ракет. Хотя на самом деле это очередной этап принуждения Украины к миру на российских условиях.

Кремлевский фюрерок в очередной раз заверил Д. Трампа в том, что он изо всех сил стремится к миру и даже надеется заключить его с Украиной еще в этом году. Но условием является существенное сокращение американской помощи Украине оружием. И Трамп охотно на это согласился. Чему никто уже не удивляется: ни в Украине, ни в мире.

Меня не покидает мысль: а когда уже европейские политики сделают второй шаг в понимании сегодняшней власти США. Первый — это было очень тяжелое осознание, что агрессивная Россия во главе с Путиным, которая угрожает Европе — это не враг США, а наоборот — главный партнер. А Европа и ее часть Украина — это бремя, от которого Штаты Трампа хотят избавиться.

Второй шаг заключается в том, чтобы понять: облизывание Трампа со стороны европейцев, восхваление его несуществующих достижений и сомнительного авторитета не приносит никакой пользы в переговорах. Просто "папочка Трамп" продолжает "кидать" Европу, но уже с довольным лицом, а не с выражением обиды.

Конечно, есть еще и третий шаг, но пока не буду о нем, чтобы не ускорять неизбежное.

На самом деле ситуация для Украины тяжелая, однако не катастрофическая. Ракеты и снаряды будут, хотя и в меньшем количестве. И за деньги, а не за так, то есть придется решать с наполнением бюджета, что непросто.

Этот год является как раз промежутком между постепенной потерей вооруженной помощи США и наращиванием таковой от Европы. Главная проблема в том, что и украинский ВПК запаздывает на пару лет, чтобы своевременно ликвидировать критическую зависимость от Штатов по наиболее важным позициям.

Все равно все будет Украина!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно