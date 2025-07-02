"Погибнет гораздо больше людей": США отходят от войны в Украине, — NYT

Вашингтон приостановил поставки оружия для Сил обороны, и это углубляет беспокойство Киева, ведь вражеские атаки только растут. Среди прочего защитники не получают и ракеты ПВО, что непосредственно повлияет на способность отбиваться от обстрелов.

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Командир украинского подразделения противодействия беспилотникам Олег Ворошиловский предупредил, что решение администрации Дональда Трампа о прекращении поставок ракет ПВО и другого вооружения из-за уменьшения собственных запасов, серьезно повлияет на боеспособность Украины. Как сообщили 2 июля в The New York Times, среди боеприпасов, которых касается эта пауза, есть ракеты для комплексов Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые украинские летчики выпускают из истребителей F-16.

"Хотя неясно, сколько именно вооружений было включено и как скоро пауза будет ощутима на поле боя, сигнал кажется четким: Вашингтон отходит от войны", — отметили в издании.

Народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Соломия Бобровская отметила, что Украина "больше не является приоритетом" для США и больше не находится в центре их внешней политики.

"По крайней мере, Трамп очень честно говорит об этом с украинцами", — отметила она.

Насколько глубоко пауза в поставках повлияет на Украину, неизвестно, ведь Силы обороны также получают оружие из Европы и отечественного производства. В СМИ отметили, что со времени первой попытки Трампа прекратить военную помощь признаки отхода США от сотрудничества усилились — "от повторения тезисов Кремля до вытеснения Украины из списка приоритетов на саммите НАТО в Гааге".

Редакция подчеркнула, что сейчас — "особенно нестабильное время для Украины", ведь массированные атаки ВС РФ участились, и для перехвата вражеской баллистики нужны ракеты Patriot. В Кремле уже приветствовали решение Вашингтона, заявив о приближении завершения так называемой "СВО", которой враг называет развязанную войну.

Бобровская рассказала, что Украина имеет 8 систем Patriot, и 6 из них в основном защищают Киев. Однако боеприпасы, по ее словам, заканчиваются, и пауза в поставках значительно усложнит защиту столицы. Парламентарий назвала это огромной проблемой.

Она спрогнозировала, что паузу в поставках артиллерийских снарядов выдержать будет легче, ведь Украина расширяет собственное производство и получает больше такого оружия от Европы. Хотя Трамп не утвердил ни одного пакета военной помощи, в этом году США обязались поставить вооружение и оборудование на 11 миллиардов долларов.

Киев уже предложил покупать американское оружие, в частности президент Владимир Зеленский готов приобрести 10 комплексов Patriot на примерно 15 миллиардов долларов. Во время саммита НАТО Трамп выразил готовность прислать больше Patriot Украине, но непонятно, шла речь о ракетах или системах и какие условия имелись в виду.

Командир Ворошиловский убежден, что Украина способна выдержать паузу в поставках США, но за очень высокую цену.

"Мы найдем оружие. Это будет труднее. Погибнет гораздо больше людей", — предупредил он.

Напомним, в The Wall Street Journal передавали, что решением о прекращении военной помощи Украине США поставили собственные интересы на первое место, и оно было принято после анализа Пентагона.

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали предупреждений о паузе в поставках или изменении графиков.