"Загине набагато більше людей": США відходять від війни в Україні, — NYT

Вашингтон призупинив постачання зброї для Сил оборони, і це поглиблює занепокоєння Києва, адже ворожі атаки лише ростуть. Серед іншого захисники не отримують і ракети ППО, що безпосередньо вплине на здатність відбиватись від обстрілів.

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Командир українського підрозділу протидії безпілотникам Олег Ворошиловський попередив, що рішення адміністрації Дональда Трампа про припинення постачання ракет ППО та іншого озброєння через зменшення власних запасів, серйозно вплине на боєздатність України. Як повідомили 2 липня у The New York Times, серед боєприпасів, яких стосується ця пауза, є ракети для комплексів Patriot, високоточні артилерійські снаряди та ракети, які українські льотчики випускають з винищувачів F-16.

"Хоча неясно, скільки саме озброєнь було включено і як скоро пауза буде відчутна на полі бою, сигнал здається чітким: Вашингтон відходить від війни", — зазначили у виданні.

Народна депутатка і член оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська наголосила, що Україна "більше не є пріоритетом" для США і більше не знаходиться в центрі їхньої зовнішньої політики.

"Принаймні, Трамп дуже чесно говорить про це з українцями", — зауважила вона.

Наскільки глибоко пауза у постачаннях вплине на Україну, невідомо, адже Сили оборони також отримують зброю з Європи та вітчизняного виробництва. У ЗМІ зауважили, що з часу першої спроби Трампа припинити військову допомогу ознаки відходу США від співпраці посилились — "від повторення тез Кремля до витіснення України зі списку пріоритетів на саміті НАТО в Гаазі".

Редакція наголосила, що зараз — "особливо нестабільний час для України", адже масовані атаки ЗС РФ почастішали, і для перехоплення ворожої балістики потрібні ракети Patriot. У Кремлі вже привітали рішення Вашингтону, заявивши про наближення завершення так званої "СВО", якою ворог називає розв’язану війну.

Бобровська розповіла, що Україна має 8 систем Patriot, і 6 з них здебільшого захищають Київ. Однак боєприпаси, з її слів, закінчуються, і пауза в постачаннях значно ускладнить захист столиці. Парламентарка назвала це величезною проблемою.

Вона спрогнозувала, що паузу у постачаннях артилерійських снарядів витримати буде легше, адже Україна розширює власне виробництво й отримує більше такої зброї від Європи. Хоч Трамп не затвердив жодного пакета військової допомоги, цьогоріч США зобов'язалися поставити озброєння та обладнання на 11 мільярдів доларів.

Київ вже запропонував купувати американську зброю, зокрема президент Володимир Зеленський готовий придбати 10 комплексів Patriot на приблизно 15 мільярдів доларів. Під час саміту НАТО Трамп висловив готовність надіслати більше Patriot Україні, але незрозуміло, йшлося про ракети чи системи і які умови мались на увазі.

Командир Ворошиловський переконаний, що Україна здатна витримати паузу в постачаннях США, але за дуже високу ціну.

"Ми знайдемо зброю. Це буде важче. Загине набагато більше людей", — попередив він.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal передавали, що рішенням про припинення військової допомоги Україні США поставили власні інтереси на перше місце, і воно було ухвалене після аналізу Пентагону.

У Міністерстві оборони України заявили, що не отримували попереджень про паузу у постачаннях або зміну графіків.