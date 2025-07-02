Вантаж уже був у Польщі: що стоїть за зупинками поставок зброї зі США в Україну, — WSJ

У Білому домі пояснили своє рішення тим, що хочуть поставити інтереси США на перше місце. У Пентагоні хочуть зосередитися на загрозах з боку Китаю і на військових потребах на Близькому Сході.

Related video

США припинили постачання Україні перехоплювачів для протиповітряної оборони (ППО) та іншої зброї, і замість цього використовують їх для поповнення запасів Пентагону. Про це заявили представник адміністрації президента США Дональда Трампа і два джерела в Конгресі, пише The Wall Street Journal.

Видання підкреслило, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної Україні, відображає ослаблення прихильності Білого дому наданню допомоги Києву в його захисті від РФ.

Анна Келлі, прес-секретар Білого дому, заявила: "Це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце" після аналізу Пентагоном військової допомоги США.

США призупинили постачання зброї для України Фото: Polskeradio.pl

Журналісти зазначають, що зброя, призначена для України, вже перебувала в Польщі, коли поставки були зупинені. Вони включали перехоплювачі ППО Patriot, ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-земля" Hellfire і ракети класу "земля-земля", артилерійські снаряди і ракети класу "земля-повітря" Stinger.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі не прокоментував рішення про припинення постачання зброї Україні, але заявив, що Пентагон надасть Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні, які "відповідають його меті покласти край цій війні".

"Міністерство ретельно вивчає й адаптує підхід до досягнення цієї мети, одночасно зберігаючи готовність збройних сил США до оборонних пріоритетів", — сказав Колбі.

Цей крок Білого дому спантеличив аналітиків, які зазначили, що Трамп заявив на саміті НАТО минулого тижня, що розгляне можливість продажу Києву систем ППО Patriot.

Адміністрація Трампа успадкувала повноваження щодо надсилання Україні зброї на суму до $3,85 млрд із запасів Пентагону, але утрималася від цього. Вона також не запросила в Конгресу додаткового фінансування для окремої програми з надання допомоги Україні, у рамках якої виділяють гроші, щоб країна могла купувати зброю в американських оборонних підприємств.

Законодавці-демократи вже розкритикували рішення про припинення поставок зброї.

Амеркіа призупинила постачання зброї для України Фото: Polskeradio.pl

"Пентагон значно послаблює захист від повітряних атак, у той час як Росія щоночі бомбить українські міста, внаслідок чого гинуть мирні українці", — заявила сенаторка Джин Шахін, головна демократка в сенатському комітеті із закордонних справ.

"Системи ППО американського виробництва, включно з платформою Patriot, є основою оборони України... Вони працюють. Вони рятують життя щодня. Якщо ці повідомлення правдиві, то Колбі... робить дії, які напевно призведуть до неминучої загибелі багатьох українських військових і цивільних осіб", — заявила конгресменка Марсі Каптур (демократ від Огайо).

Зазначається, що це рішення Білого дому викликало дебати про політику США щодо України.

"Українці захищають себе, Європу та інтереси США від агресивної Росії. Відмова в ракетах Patriot коштуватиме життів цивільних і військових", — поділився думкою колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Водночас колишній співробітник Пентагону при Трампі Ден Колдуелл, який скептично ставиться до підтримки України, похвалив рішення припинити поставки.

"Трамп і міністр оборони Гегсет ухвалюють правильне рішення, віддаючи пріоритет нашій власній готовності до захисту, а не поставкам Україні, де на карту не поставлено життєво важливі інтереси Америки", — висловився чиновник.

Уся допомога зброєю була на короткий час припинена в лютому, а друга триваліша пауза була в березні.

Джерело, знайоме з припиненням поставок боєприпасів, повідомило, що Пентагон розділяє їх на категорії критичності з лютого через побоювання, що Міністерство оборони використовує занадто багато боєприпасів ППО в Ємені.

За словами джерела, Пентагон підготував меморандум для передання міністрові оборони Піту Гегсету з проханням заморозити деякі з найдефіцитніших боєприпасів з американських запасів, які постачають до України, однак це рішення місяцями припадало пилом на столі глави Міністерства оборони, оскільки в агентстві відбувалася ротація кадрів.

Існували плани переспрямувати основні боєприпаси, включно з артилерійськими снарядами, танковими снарядами і системами ППО, назад на територію США або в Ізраїль.

"З березня вони неодноразово пропонували призупинити поставки", — сказало джерело.

Цей крок перегукується з рішенням першої адміністрації Трампа притримати 214 мільйонів доларів із виділеної Конгресом допомоги Україні на безпеку у 2019 році. Рахункова палата США на той час постановила, що цей крок порушує Закон про контроль за вилученням коштів, оскільки політичні розбіжності не є законною підставою для блокування виділених коштів.

Нагадаємо, Фокус писав, постачання яких саме снарядів призупинили США.

Фокус також писав про те, що в березні США відновили постачання зброї Україні, однак за умови, що ЗСУ використовуватимуть її виключно для оборони.