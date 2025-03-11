США відновили постачання зброї Україні, але за однієї умови, — ЗМІ

Крім відновлення військової допомоги США скасували паузу в обміні розвідданими з Україною.

Related video

Сполучені Штати Америки заявили, що відновлюють постачання зброї Україні, але нібито за умови, що Сили оборони використовуватимуть її виключно для оборони. Про це повідомляє портал Clash Report із посиланням на свої джерела.

"США погодилися постачати Україні звичайні боєприпаси за умови, що вся допомога надаватиметься "виключно з метою оборони", — зазначено в повідомленні.

Інших деталей з цього приводу джерело порталу не повідомило.

Нагадаємо, що 11 березня стало відомо, що після зустрічі в Саудівській Аравії США заявили про відновлення обміну розвідувальними даними із Києвом, а також допомоги у сфері безпеки.

Також повідомлялося, що у Держдумі Росії заявили, що тимчасове перемир'я неприйнятне, оскільки воно вигідне виключно Україні. Депутат Віктор Соболєв зазначив, що така пауза створить умови для нарощування бойового потенціалу ЗСУ, що не відповідає інтересам Росії.