Tomahawk для ударов по РФ: почему Украина не сможет применить эти ракеты США, — ГУР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский действительно упоминали ракеты Tomahawk в контексте российско-украинской войны. Среди прочего, речь шла о разрешении Белого дома бить дальнобойными средствами поражения вглубь российской территории. Кроме того, говорили о зенитно-ракетных комплексах Patriot, но Украина вряд ли получит 17 батарей.

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Во время разговора, который состоялся в июле 2025 года, президенты говорили о Tomahawk, но никаких договоренностей не достигли, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью медиа The Guardian. По словам Скибицкого, Трамп поинтересовался у Зеленского, ударят ли ВСУ по Санкт-Петербургу, если будут иметь это оружие, и глава Украины ответил утвердительно.

Скибицкий отметил, что Tomahawk "не просто пользоваться". Представитель ГУР объяснил, что ракеты запускаются с кораблей или стратегических бомбардировщиков, которых у Украины нет. Также выяснилось, что до сих пор действуют ограничения на удары ATACMS по РФ на расстояние до 300 км, наложенные президентом Джо Байденом.

"Основными пусковыми установками [Tomahawk] являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет никаких стратегических бомбардировщиков", — привело медиа слова Скибицкого.

Представитель разведки сказал, что продолжаются переговоры об отмене ограничений и получении разрешения на "кинетические удары" по российским военным объектам. Украина может ударить по базам РФ, расположенным за 500 км, дронами, которые несут 50 кг взрывчатки. Но более разрушительную силу имеют ракеты на 500 кг, добавил он.

Еще один вопрос, который прокомментировал представитель ГУР, касался Patriot. Чиновник пояснил, что число 17, названное Трампом, это "огромная цифра". По его словам, вероятно, речь идет о пусковых установках. В частности, Германия сообщила о закупке двух батарей (по шесть пусковых в каждой), а Нидерланды передадут еще одну батарею. В итоге получается 18, что очень близко к заявлениям президента США, отметил Скибицкий.

Ракеты Tomahawk — детали

Отметим, медиа The Washington Post сообщило, что Трамп действительно говорил о ракетах Tomahawk, которые может отправить в Украину. Эти средства поражения могли бы использовать так же как это сделали в Иране в июне 2025 года, говорится в статье. В то же время медиа отметило, что данные ракеты пока не входят в пакет помощи, выделенной США.

Между тем глава Белого дома во время брифинга в Овальном кабинете 14 июля действительно анонсировал предоставление Украине оружия, в том числе речь шла о "17 Patriot". При этом Трамп не уточнил, что именно имеет в виду: батареи, пусковые установки или зенитные ракеты.

На портале Defense Express проанализировали ракетный арсенал США и попытались оценить, какие средства поражения Пентагона достанут до Москвы, если их передадут ВСУ. Аналитики выделили два типа авиаракет и один тип ракет наземного пуска. В итоге остановились на том, что вероятнее всего, может надеть ракета JASSM, различные варианты которой имеют вес 450 кг и 900 кг, а дальность удара — 370 км.

Напоминаем, в марте бывший военный консультант Пентагона Рубен Джонсон сообщил о дефиците ракет Tomahawk в арсеналах США.