Вес 500 и дальность 370 км: какие наступательные ракеты США может предоставить Украине, — Defense Express

В новом пакете военной помощи, который Украина надеется получить от Соединенных Штатов Америки, могут быть авиационные ракеты, авиационные бомбы и высокоточные ракеты наземного базирования. При этом главным критерием может стать возможность бить ими вглубь территории Российской Федерации.

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Западные медиа опубликовали информацию от анонимных источников, которые уверяли, что США предоставит Украине наступательное оружие. Упоминались различные виды ракет, но в основном речь шла о том, что это будут средства, которые пролетят 500 км и достанут до Москвы, отметили на портале Defense Express. В американских арсеналах есть несколько видов ракет, которые подпадают под эти критерии. Часть из них предназначены для пуска с истребителей F-16, часть — с установок HIMARS, написали аналитики.

На портале DE собрали характеристики различных средств поражения, указали шансы на то, будет ли иметь их Украина, учитывая старые запасы и изготовление новых. В перечне оказалось три основных варианта — AGM-158 JASSM, AGM-154 JSOW/JSOW-ER, PrSM. Аналитики считают, что больше всего шансов получить две ракеты из первой группы: AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER.

Помощь США — варианты ракет для Украины

Аналитики DE обнародовали список ракет, которые могут долететь до Москвы и достать до более глубоких целей на территории РФ.

AGM-158 JASSM — авиационная крылатая ракета, которая имеет три модификации, указывается в статье.

AGM-158A JASSM — летит на 370 км, имеет вес 450 кг. По мнению аналитиков, шансы на получение высокие, так как они есть в большом количестве на складах Пентагона. AGM-158B JASSM-ER — на 900 км, вес 450 кг. Вероятность получения средняя, поскольку запасы этого типа ракет не слишком велики. AGM-158D JASSM-XR — еще в разработке, но в перспективе может лететь на 1 600 км. Аналитики написали, что вероятность низкая, потому что ракета не адаптирована к истребителям F-16, которые есть у Украины.

AGM-154 JSOW/JSOW-ER — планирующая авиационная бомба, которая способна превратиться в крылатую ракету.

AGM-154 JSOW — дальность от 40 до 130 км, вес 500 кг. На DE считают, что шансы на получение низкие, так как они имеют низкую эффективность в условиях войны в Украине. JSOW-ER — экспериментальная ракета, которая способна пролететь до 550 км. Аналитики объяснили, что шансы на получение есть, но только в случае, если США адаптирует бомбу к украинским возможностям.

PrSM — ракета наземного базирования, которая запускается с установок HIMARS. Есть вероятность получения экспериментальных ракет Increment 1, которые летят на более 500 км, но имеют слишком малый вес — 91 кг. В статье указано, что ракета идет в серийное производство и на это США потратят 4,9 млрд долл. На DE написали, что Украина может стать полигоном для тестов этого средства поражения, но это маловероятно.

Наконец аналитики вспомнили о ракете Tomahawk с дальностью 1 600 км. Они считают, что в этом случае "есть минимальные шансы": о них упоминали осенью 2024 года, а с тех пор молчат.

Отметим, 14 июля на портале Military Watch Magazine исследовали, какие ракеты могут попасть в новый пакет помощи США. По мнению аналитиков портала, речь идет об AGM-158 JASSM, которые идеально подходят для F-16.

Напоминаем, 13 июля офицер 3 ОШБр Максим Жорин раскритиковал надежду, что в Украину поступит супероружие США, которое сломает ход войны.