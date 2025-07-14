Ракеты JASSM для ударов по Москве: у Трампа хотят оснастить ВСУ новым оружием, – СМИ

Президент США Дональд Трамп может передать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Некоторые модификации ракет позволят бить по крупным российским городам, включая Москву.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM для истребителей F-16. Об этом сообщили источники издания Military Watch Magazine.

Бомбы могут поражать цели на расстоянии до 370 километров. Они предназначены для украинского парка истребителей F-16, который в основном состоит из устаревших экземпляров времен холодной войны, пишет издания.

Собеседники подчеркивают, что несмотря на возраст авиатехники, все самолеты F-16 на вооружении ВСУ — это эффективные пусковые платформы для ракет при полетах глубоко в тылу.

Другие истребители украинской армии, а именно советские Су-27 и Су-24М уже модифицировали для пусков британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. У некоторых из них сопоставимы характеристики с JASSM.

Нехватка европейских крылатых ракет усилила призывы к передаче данного вооружения Штатами. Ожидается, что JASSM значительно повысят эффективность украинского парка F-16.

Ракеты AGM-158 JASSM — в чем их преимущество?

Крылатые ракеты JASSM поступили на вооружение армии США в 2003 году и сочетали в себе ограниченные возможности уклонения от радаров с высоким уровнем точности наведения и массой боеголовки 450 килограмм.

Крылатые ракеты JASSM поступили на вооружение армии США

В настоящее время эта ракета имеется на вооружении армий четырех стран. Польша получила 110 таких ракет для своих истребителей F-16, а запрос Южной Кореи на покупку JASSM в начале 2010-х годов Штаты отклонили.

В документах Пентагона говорилось, что производить базовую версию AGM-158A JASSM закончили в 2021 году, всего их изготовили более 2 000 штук. Модификация ракет Extended Range (JASSM-ER) с дальностью ударов до 925 километров позволит ВСУ бить по крупным российским городам включая Москву.

Напомним, корпорация Lockheed Martin в 2024 году представила ракеты JASSM XR с экстремальной дальностью поражения целей.

В МИД России заявляли, что передача Украине ракет JASSM может обернуться нехорошими последствиями. Шутить с российскими красными линиями не стоит, отмечала Москва.