Не для F-16: Lockheed Martin представила ракеты JASSM XR экстремальной дальности (видео)

По словам журналистов, увеличение общего веса ракеты не позволит комплектовать ею некоторые боевые самолеты, такие как F-16 Fighting Falcon. Но F/A-18 Super Hornet в версии F/A-18E/F, вероятно, уже совместимы, как и F-35 Lightning II и F-15 Eagle.

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16 сентября 2024 года во время конференции Air, Space & Cyber ​​Ассоциации американских ВВС Lockheed Martin представила новейшую версию своей крылатой ракеты AGM-158 JASSM, известную как JASSM XR (eXtreme Range). Новая ракета разработана для сохранения возможностей скрытого и точного удара, повышенной дальности. Об этом сообщает Army Recognition.

До сих пор существовало три версии ракеты:

AGM-158A JASSM — базовая версия "воздух-земля";

AGM-158B JASSM-ER — "воздух-земля" увеличенной дальности;

AGM-158C LRASM — противокорабельная ракета большой дальности, развертываемая в операциях "воздух-море" или "море-море" с помощью установок вертикального пуска Mk 41 VLS.

AGM-158 XR призвана расширить дальность. Технические подробности пока держатся в секрете, вместе с тем Майкл Ротштейн, вице-президент по стратегии Lockheed Martin Missiles and Fire Control, заявил, что дальность отличается значительно.

Ракеты JASSM XR

По данным ВВС США, дальность JASSM-ER превышает 926 км. Джон Хилл, вице-президент и генеральный менеджер по части воздушного превосходства в Lockheed Martin, объяснил, что JASSM XR разработана как следующая итерация JASSM-D и LRASM-C3, которые в настоящее время заключены с ВВС и ВМС. Хилл подчеркнул, что XR использует существующие производственные линии и процессы.

"Мы рассматриваем XR как ракету сверхдальнего радиуса действия. Она расширяет существующее семейство JASSM и LRASM и несет больше топлива, отсюда нужная дальность полета и требуемые истребители", — отметил он.

JASSM XR сохраняет ту же боеголовку весом 453,6 кг, что и JASSM-ER. Конструктивные изменения были сделаны на основе моделей JASSM-ER и LRASM. Новая ракета длиннее. Среди других потенциальных усовершенствований — использование более легких сплавов, улучшенная аэродинамика, модифицированные стабилизаторы или более эффективная двигательная установка.

Расширенная дальность позволяет пусковым расчетам запускать JASSM XR с большего расстояния и наносить удары по более глубоким целям, оставаясь вне досягаемости вражеских систем ПВО.

Вместе с тем увеличение общего веса ракеты не позволяет ее нести некоторым боевым самолетам, таким как F-16 Fighting Falcon. Но F/A-18 Super Hornet в версии F/A-18E/F, вероятно, уже совместимы. F-35 Lightning II, как ожидается, также будет совместим в ближайшем будущем, наряду с F-15 Eagle.

Напомним, что армия России планирует наступать под Харьковом.

Ранее сообщалось, что в РФ отреагировали на возможные поставки стелс-ракет JASSM Украине, которыми могут бить по РФ.