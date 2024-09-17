Подогнали бронетехнику: армия России хочет наступать под Харьковом, к чему готовиться

Российские войска активнее применяют танки и бронемашины перед сезоном дождей. Задача противника — подойти к админграницам Харькова, оккупировать Волчанск и создать плацдарм для атак по тылам ВСУ на Купянском отрезке. Фокус выяснил, хватит ли у врага ресурсов на столь амбициозный прорыв.

Related video

Российская армия продолжает атаковать позиции ВСУ на востоке Харьковской области. Украинские военные наблюдают увеличение бронетехники: россияне стали активнее использовать танки и бронемашины, рассказывал командир подразделения TERRA Николай Волохов.

Военному казалось, что в последнее время удалось решить вопрос с российской бронетехникой. Ее успешно жгли после захода 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) в регион. Однако сейчас пришло пополнение.

По словам Волохова, увеличение количества техники означает, что Россия активизирует наступление на этом направлении.

"Они таким образом пытаются провести разведку боем, чтобы прощупать наши оборонительные рубежи. Скоро начнется то, что россияне называют распутица. Применять технику не будет возможно так, как сейчас (военный имеет в виду сезон дождей. — Ред.). Кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", — добавил Волохов.

В оперативно-тактической группировке "Харьков" частично подтверждали слова Волохова. Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины сдерживают натиск оккупационных войск.

Возле населенного пункта Глубокое россияне пополнили людским ресурсом некомплект на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Недалеко от Лукьянцев оккупанты улучшают систему связи, логистическое обеспечение. Группы военных заходят на позиции 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии для подготовки к новым штурмам.

В Волчанске враг усиливает штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. В районе населенного пункта Тихое ведется воздушная разведка для выявления позиций ВСУ. За 16 сентября было два боестолкновения, ВС РФ нанесли авиаудар одной управляемой авиабомбой, 26 раз запускали дроны-камикадзе и 321 раз обстреляли позиции украинских защитников.

Какие ресурсы нужны армии РФ для наступления на Харьковскую область?

Утром 10 мая 2024 года Россия открыла новый фронт. Захватчики пересекли границу в Харьковской области для продвижения по двум направлениям: вдоль Травянского водохранилища к поселку Липцы в 16 км севернее Харькова и вдоль реки Северский Донец возле Волчанска.

Более четырех месяцев с начала повторного наступления на регион армия РФ продвинулась на пять километров и застряла в Волчанске. Но в настоящее время для россиян важнее определиться, что делать в Курской и Белгородской областях. Необходимо избежать "котла" в Глушковском районе, где ВСУ продвинулись к югу от села Веселого на юго-западе от поселка Глушкова, объясняет Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Солидное продвижение россиян под Харьковом, по мнению аналитика, потребует набора до 200 000 солдат и пополнения запасов потерянной в Украине бронетехники.

"Невозможно, чтобы у россиян из ниоткуда появились ресурсы для существенного продвижения в Харьковской области. Подписанный [президентом России Владимиром] Путиным закон об увеличении численности армии на 180 000 человек вступит в силу с 1 декабря этого года. Скорее всего, он рассчитан не на пополнение войск в Украине", — делится он соображениями.

Гораздо интереснее и логичнее для армии России, как говорит Нарожный, наступать на Лиманском направлении, чтобы перерезать дорогу на Славянск. Горячо сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Именно там сконцентрированы военные ресурсы армии России.

Россия не меняет задания: что ожидать под Харьковом

Задачи российских войск, по словам командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрия Федоренко, остались прежними и меняться не будут. Речь идет о приближении к админграницам Харькова, оккупация Волчанска и созданием плацдарма для наступления в тыл ВСУ на Купянском отрезке.

Но благодаря приоритету боям в Донецкой области они не в состоянии далее продвигаться. Как следствие, противник может вести боевые действия на других участках средней интенсивности, но это касается Глубокого, Лукьянцев и Волчанска, но не Купянского участка.

"Успехи на поле боя не наблюдаются, но ВС РФ будут заводить новые резервы солдат и бронетехники. Так или иначе, Харьковский участок в ближайшей перспективе будет горячим", — подытожил военный.

По данным координатора группы "Информационное сопротивление", военного эксперта Александра Коваленко, стоит готовиться к усилению боестолкновений в районе Волчанска и Липцев после перегруппировки россиян. Не стоит забывать и про Лимано-Купянскую ось, где оккупанты активно действуют в районе Песчаного с целью выхода к левому берегу реки Оскол, что обернется большой проблемой для ВСУ.

Кроме этого, две дивизии 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ пытаются продвинуться на Купянском направлении. Если их не остановить, ВС РФ разделят украинскую группировку, защищающую отрезок между Купянском и Лиманом. При этом россиянам осталось пройти максимум три километра до дороги Р79, следующей от села Оскол до Купянска.

"После перегруппировки на Харьковском участке армия РФ попытается полностью выйти на реку Волчья и обойти Волчанск по флангам", — комментирует Фокусу аналитик.

Коваленко предполагает, что активизация наступления в Харьковской области не повлечет потерь населенных пунктов, как это происходит на Донбассе. Прорыв на Липцы и захват Волчанска маловероятен, так как за несколько месяцев вторжения в регион захватчики не показали серьезный результат по форсированию реки Волчья.

"Расширение зоны контроля в Харьковской области у ВС РФ крайне ограничены", — подытожил эксперт.

Напомним, в ОТГ "Харьков" в сентябре 2024 года произошли кадровые изменения: командование группировкой возглавил полковник Виктор Солимчук. Военный сменил на посту генерала Михаила Драпатого, которого назначили во время повторного наступления ВС РФ на Харьковскую область.

Фокус 2 сентября сообщал об освобождении части территорий в Харьковской области Силами обороны Украины. Войска РФ подтянули значительные резервы с целью вернуть утраченные позиции.