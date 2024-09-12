После стабилизации фронта Драпатим: в ОТГ "Харьков" появился новый командующий, — СМИ
Генерала Михаила Драпатого назначили руководить ОТГ "Харьков" вскоре после повторного захода ВС РФ на север области. Полковник Солимчук до последнего повышения занимал должность начальника штаба этой же группировки.
Оперативно-территориальное управление войск "Харьков" (ОТГ "Харьков") возглавил полковник Виктор Солимчук. Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на собственные источники в органах власти.
Виктор Солимчук сменил на посту генерала Михаила Драпатого, который был назначен во время повторного наступления на севере Харьковской области. Впоследствии ситуация стабилизировалась, а продвижение врага было остановлено.
Что известно о Викторе Солимчуке
По информации СМИ, до назначения на должность ОТУ "Харьков" Виктор Солимчук занимал должность начальника штаба и заместителя командира указанной группировки. Ранее он был командующим оперативной группировки войск "Херсон". В феврале 2023 года полковник Виктор Солимчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. Сейчас назначение Солимчука на должность официально не комментировали.
Напомним, что оперативная-тактическая группировка "Харьков" — объединение Сухопутных войск ВСУ. Она создана во время российского вторжения в Украину и входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении.
Добавим, что недавно правительство претерпело большие кадровые изменения. В начале сентября Верховная Рада назначила девять новых министров. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что перед ними стоят нелегкие задачи, но их опыт и навыки помогут в реализации стратегических целей Украины.
Кроме этого, недавно уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Его увольнение поддержали четыре из шести членов Наблюдательного совета.