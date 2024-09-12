Після стабілізації фронту Драпатим: в ОТУ "Харків" з'явився новий командувач, — ЗМІ

Генерала Михайла Драпатого призначили керувати ОТУ "Харків" невдовзі після повторного заходу ЗС РФ на північ області. Полковник Солімчук до останнього підвищення обіймав посаду начальника штабу цього ж угрупування.

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Оперативно-територіальне управління військ "Харків" (ОТУ "Харків") очолив полковник Віктор Солімчук. Про це повідомляє видання "Думка" з посиланням на власні джерела в органах влади.

Віктор Солімчук змінив на посаді генерала Михайла Драпатого, який був призначений під час повторного наступу на півночі Харківської області. Згодом ситуація стабілізувалась, а просування ворога було зупинене.

Що відомо про Віктора Солімчука

За інформацією ЗМІ, до призначення на посаду командувача ОТУ "Харків" Віктор Солімчук був начальником штабу і заступником командира зазначеного угрупування. Раніше він був командувачем оперативного угруповання військ "Херсон". У лютому 2023 року полковника Віктора Солімчука нагороджено Орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Наразі призначення Солімчука на посаду офіційно не коментували.

Нагадаємо, що оперативне-тактичне угруповання "Харків" — об'єднання Сухопутних військ ЗСУ. Воно створене під час російського вторгнення в Україну та входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.

Додамо, що нещодавно уряд зазнав великих кадрових змін. На початку вересня Верховна Рада призначила дев'ятьох нових міністрів. Тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що перед ними стоять нелегкі завдання, але їхній досвід і навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей України.

Окрім цього, нещодавно звільнено з посади голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Його звільнення підтримали чотири з шести членів Наглядової ради.