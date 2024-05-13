Наступ РФ на Харківщині: в ЗСУ змінили командувача ОТУВ "Харків", – ЗМІ

В ОСУВ "Хортиця" журналістам повідомили, що командувача змінили на бригадного генерала Михайла Драпатого. Він боронить Україну з 2014 року й має серйозний бойовий досвід.

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Російські війська ведуть обмежений наступ на півночі Харківської області. На тлі цього було змінено командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Виданню повідомили, що 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" замість генерала Юрія Галушкіна. Але при цьому він зберіг посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

ОТУВ "Харків" — це обʼєднання Сухопутних військ ЗСУ, які входять до оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Його створили вже під час повномасштабної війни. Зазначається, що генерала Галушкіна було призначено на посаду у квітні 2024 року замість Андрія Грицкова. Тоді про це публічно повідомив замначальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий раніше очолював 2-й мехбатальйон 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вони у травні 2014 року були відправлені на підкріплення у Маріуполь для відбиття штурмів ЗС РФ.

Пізніше Драпатий вступив до Національного університету оборони України. Пізніше перевівся на заочну форму навчання, щоб повернутися в зону бойових дій. Там він був начальником штабу 30-ї ОМБр. У 2016 році очолював 58-му окрему мотопіхотну бригаду.

У квітні 2019 року Михайло Драпатий отримав звання полковника. У серпні 2019 року розпочав дворічне навчання слухачем у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Михайло Драпатий боронить Україну з початку АТО Фото: Скрін

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Зазначається, що він був одним з командувачів операції зі звільнення правого берега Херсонської області. У лютому став заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Додамо, що в телеграм-каналі "Офіцер" лейтенанта ЗСУ "Алекса" пишуть, що Драпатий — ефективний військовий. Саме він у 2014 році увірвався у Маріуполь на БМП крізь блокпост окупантів. Кадри тоді облетіли ЗМІ.

"Дуже багато позитивних відгуків від хлопців, які пам'ятають його по 72-ій бригаді, в принципі ще по призначенню його заступником Головнокомандувача ЗСУ про нього було багато хорошого сказано, дійсно, один з небагатьох перспективних генералів, які зараз стоять "у руля. Одразу кажу, що він далеко не панацея від всіх хвороб, проте вирівняти ситуацію цілком в його силах", — резюмував "Алекс".

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що ЗС РФ захопили ще три села в Харківській області.

У ЦПД пояснили, чи були фортифікаційні споруди на півночі Харківської області, де наразі намагається наступати РФ.