Наступление РФ в Харьковской области: в ВСУ сменили командующего ОТГВ "Харьков", — СМИ

В ОСУВ "Хортица" журналистам сообщили, что командующего сменили на бригадного генерала Михаила Драпатого. Он защищает Украину с 2014 года и имеет серьезный боевой опыт.

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Российские войска ведут ограниченное наступление на севере Харьковской области. На фоне этого был сменен командующий оперативно-тактической группировки войск "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

Изданию сообщили, что 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков" вместо генерала Юрия Галушкина. Но при этом он сохранил должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ОТУВ "Харьков" — это объединение Сухопутных войск ВСУ, которое входит в оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Его создали уже во время полномасштабной войны. Отмечается, что генерал Галушкин был назначен на должность в апреле 2024 года вместо Андрея Грицкова. Тогда об этом публично сообщил замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатый ранее возглавлял 2-й мехбатальон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Они в мае 2014 года были отправлены на подкрепление в Мариуполь для отражения штурмов ВС РФ.

Позже Драпатый поступил в Национальный университет обороны Украины. Позже перевелся на заочную форму обучения, чтобы вернуться в зону боевых действий. Там он был начальником штаба 30-й ОМБр. В 2016 году возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду.

В апреле 2019 года Михаил Драпатый получил звание полковника. В августе 2019 года начал двухлетнее обучение слушателем в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Михаил Драпатый защищает Украину с начала АТО Фото: Скрін

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Отмечается, что он был одним из командующих операцией по освобождению правого берега Херсонской области. В феврале стал заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Добавим, что в телеграм-канале "Офицер" лейтенанта ВСУ "Алекса" пишут, что Драпатый — эффективный военный. Именно он в 2014 году ворвался в Мариуполь на БМП сквозь блокпост оккупантов. Кадры тогда облетели СМИ.

"Очень много положительных отзывов от ребят, которые помнят его по 72-й бригаде, в принципе еще по назначению его заместителем Главнокомандующего ВСУ о нем было много хорошего сказано, действительно, один из немногих перспективных генералов, которые сейчас стоят "у руля. Сразу говорю, что он далеко не панацея от всех болезней, однако выровнять ситуацию вполне в его силах", — резюмировал "Алекс".

Напомним, 13 мая стало известно, что ВС РФ захватили еще три села в Харьковской области.

В ЦПД объяснили, были ли фортификационные сооружения на севере Харьковской области, где сейчас пытается наступать РФ.