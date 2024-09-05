Большие кадровые ротации: Рада назначила девять новых министров

В последние дни очень много министров и руководителей других ведомств уволились. На сегодняшнем голосовании народные депутаты проголосовали за новые кадровые назначения.

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Во вторник, 3 сентября, сразу четверо чиновников решили уволиться. Соответствующие заявления написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль. После этого стало известно, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук также решили уволиться с занимаемых должностей. Стало известно и об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы. Фокус решил разобраться в кадровых перестановках, которые происходили в последние несколько дней.

Правовые основания увольнений министров с занимаемых должностей

Все министры, которые в последнее время написали заявление на увольнение, просили принять отставку в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины". Эта статья отмечает, что член Кабинета министров Украины может быть уволен с должности:

путем принятия отставки члена Кабинета министров Украины по поданному им заявлению об отставке;

по представлению премьер-министра Украины;

по представлению президента Украины.

по собственной инициативе.

Для увольнения с занимаемой должности министра необходимо соответствующее решение Верховной Рады Украины. И хотя в отношении некоторых министров решение было принято не с первого раза, все же все были уволены с должностей руководителей министерств.

"Свободные" министерства: что известно о назначении новых руководителей ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинских политиков и чиновников на должности. Фракция партии "Слуга народа" их поддержала.

В Верховной раде уже состоялось голосование за новых руководителей ведомств. Их возглавили:

Министерство иностранных дел — Андрей Сибига. "За" проголосовало 258 нардепов. Перед этим он работал первым заместителем министра иностранных дел Украины

Министерство юстиции, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — Ольга Стефанишина. "За" проголосовало 253 депутата;

Министерство развития громад и территорий, вице-премьер — Алексей Кулеба. "За" отдали голоса 240 нардепов;

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов — Светлана Гринчук. "За" проголосовало 246 народных депутатов. До этого Гринчук долгое время работала в Минприроды, впоследствии стала заместителем министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Министерство молодежи и спорта — Матвей Бедный. "За" было 239 депутатов. Он исполнял обязанности министра с ноября 2023 года;

Министерство культуры и информационной политики — Николай Точицкий. "За" проголосовало 252 депутата;

Министерство по делам ветеранов — Наталья Калмыкова. За нее 256 нардепов отдали свой выбор. Она с сентября 2023 года была заместителем министра обороны Украины по социальному развитию;

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — Герман Сметанин. "За" сказало 247 человек. До этого он был гендиректором АО "Украинская оборонная промышленность".

Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль. Этот выбор поддержал 251 депутат. До этого он занимал должность председателя Фонда госимущества. С занимаемой должности был уволен в четверг, 5 сентября.

Реакция премьер-министра Украины на назначение новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на назначение новых министров. Он отметил, что перед ними стоят нелегкие задачи, но их опыт и навыки помогут в реализации стратегических целей Украины.

"Спасибо Ирине Верещук, Денису Малюське, Дмитрию Кулебе, Александру Камышину и Руслану Стрельцу за ежедневную кропотливую работу в чрезвычайных условиях. Вместе мы в правительстве прошли немало вызовов. Двигали Украину вперед", — добавил он.

Какую должность заняла Ирина Верещук

Уволенная с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что переходит на должность заместителя главы ОПУ.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ. Служу украинскому народу!" — написала она.

Отметим, что ранее эту должность занимал Ростислав Шурма. Однако 3 сентября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении чиновника.

Напомним, 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" был уволен Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. Этим увольнением обеспокоены представители международных финансовых организаций, а члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий — они были против увольнения Кудрицкого. Бывший глава НЭК "Укрэнерго" заявил, что его увольнение не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".