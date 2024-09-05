Отставка Кулебы: Рада поддержала увольнение главы МИД (фото)

По словам представителя "Голоса" Ярослава Железняка, за соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Дипломат так и не пришел на отчет.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уволен с должности спустя сутки после подачи заявления. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Верховная Рада приняла решение и проголосовала за увольнение дипломата с должности, на которой тот пробыл более 4 лет, с марта 2020 года.

"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности Министра иностранных дел Украины. ЗА — 240. На отчет он так и не пришел", — написал Ярослав Железняк.

Какую должность теперь может занять уже бывший министр иностранных дел — неизвестно, однако источники "РБК-Украина" предположили, что его могут назначить в Брюссель, где, кроме представительств Киева при ЕС и НАТО, также есть посольство Украины в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург.

Увольнение Кулебы: что известно

4 сентября начальник МИД Дмитрий Кулеба написал заявление об увольнении с должности министра иностранных дел, о чем сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — говорится в сообщении.

Теперь Министерство иностранных дел может возглавить Андрей Сибига.

Позже в The Telegraph раскрыли, с чем он не справился. Президент Владимир Зеленский начал министерскую реформу, чтобы "Украина достигла всех результатов". По данным СМИ, глава МИД Дмитрий Кулеба провалил две задачи, оставшись неуслышанным Западом.

Напомним, 3 сентября стало известно про кадровые перестановки в Кабинете министров, которые могут коснуться более 50% правительства. Известно, что окончательный список должны определить на заседании фракции уже сегодня. Заявления написали Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец, Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Кроме того, президент подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы.