Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать кандидатов в министры: о ком идет речь, — СМИ
Члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде услышали обращение президента Владимира Зеленского. Глава государства призвал поддержать восемь кандидатов на новые должности в правительстве.
4 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа". Глава государства призвал нардепов поддержать изменения в Кабинете министров. Согласно его предложению, восемь министерств получат новых руководителей, два министерства объединят в одно. Кроме того, нового заместителя получит глава офиса президента — Андрей Ермак. Об обращении Зеленского написало издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
Собеседники журналистов, имена которых не указываются, рассказали о потенциальных новых министрах и изменениях в структуре правительства.
Какие изменения в министерствах предлагает Зеленский?
- Министерство иностранных дел: вместо Дмитрия Кулебы — Андрей Сибига;
- Минстратегпром: вместо Александра Камышина — кандидатура Германа Сметанина;
- Минветеранов: вместо Александра Порхуна — Наталья Калмыкова;
- Минрегион и Минреинтеграции объединяются: вместо Ирины Верещук — Алексей Кулеба;
- Минагрополитики: вместо Тараса Высоцкого, который был исполняющим обязанности министра, — Виталий Коваль;
- Минэкологии: вместо Руслана Стрельца — Светлана Гринчук;
- Минюст: вместо Дениса Малюськи — Ольга Стефанишина;
- Минкульт: вместо Ростислава Карандеева (и. о.) — Николай Точицкий.
Какие изменения в офисе президента? Зеленский предлагает утвердить Ирину Верещук в должности заместителя главы офиса, уверяет источник журналистов.
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