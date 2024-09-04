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Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать кандидатов в министры: о ком идет речь, — СМИ

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Фото: Facebook / Владимир Зеленский | Владимир Зеленский обратился на депутатов "Слуг народа" (иллюстративное фото)

Члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде услышали обращение президента Владимира Зеленского. Глава государства призвал поддержать восемь кандидатов на новые должности в правительстве.

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4 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа". Глава государства призвал нардепов поддержать изменения в Кабинете министров. Согласно его предложению, восемь министерств получат новых руководителей, два министерства объединят в одно. Кроме того, нового заместителя получит глава офиса президента — Андрей Ермак. Об обращении Зеленского написало издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники журналистов, имена которых не указываются, рассказали о потенциальных новых министрах и изменениях в структуре правительства.

Какие изменения в министерствах предлагает Зеленский?

  1. Министерство иностранных дел: вместо Дмитрия Кулебы — Андрей Сибига;
  2. Минстратегпром: вместо Александра Камышина — кандидатура Германа Сметанина;
  3. Минветеранов: вместо Александра Порхуна — Наталья Калмыкова;
  4. Минрегион и Минреинтеграции объединяются: вместо Ирины Верещук — Алексей Кулеба;
  5. Минагрополитики: вместо Тараса Высоцкого, который был исполняющим обязанности министра, — Виталий Коваль;
  6. Минэкологии: вместо Руслана Стрельца — Светлана Гринчук;
  7. Минюст: вместо Дениса Малюськи — Ольга Стефанишина;
  8. Минкульт: вместо Ростислава Карандеева (и. о.) — Николай Точицкий.

Какие изменения в офисе президента? Зеленский предлагает утвердить Ирину Верещук в должности заместителя главы офиса, уверяет источник журналистов.

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