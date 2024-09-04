VIP-СИЗО и мобилизация заключенных: чем запомнился экс-министр Малюська

Денис Малюська отправился в отставку, что стало для него неожиданностью. Его запомнят по многим историям — от эпатажных фотографий до мобилизации заключенных. Фокус выяснил, что успел сделать Малюська в должности министра юстиции.

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Верховная Рада 4 сентября уволила с должности министра юстиции Дениса Малюську. Он занимал этот пост с 29 августа 2019 года и был одним из самых долгосрочных министров при каденции Владимира Зеленского.

Сам министр, выступая перед Верховной Радой 4 сентября, отметил, что увольнение стало для него неожиданностью.

"Отставка назревала давно. Я просился, обращался несколько месяцев. Но отставка стала для меня немного неожиданной. Я банально не успел оформить отчет должным образом. Так случилось, что политический вес моей отставки назрел вчера. 3 сентября я подал заявление об отставке", — рассказал депутатам Малюська.

Министр эпатажа: чем запомнился глава Минюста

Денис Малюська был один из наиболее эпатажных министров в нынешнем Кабмине. Даже информацию о своей отставке, появившуюся в СМИ 3 сентября, он воспринял иронично.

"В связи с новостью от УП о планируемой отставке: в следующую среду надо быть в Нидерландах. Думаю над "схемой Боголюбова". Усы надо сбривать или есть кто-то из читателей с усами на фото в загранпаспорте?", — написал Малюська в Facebook, опубликовав свое фото из поезда.

Говоря о "схеме Боголюбова", экс-министр юстиции вспомнил о бывшем совладельце "Приватбанка" Геннадии Боголюбове, который согласно данным ГБР, выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины.

Тем не менее, слухи оказались правдой. Министра отправили в отставку 4 сентября. И для него, как оказалось, это стало для неожиданностью. Тем не менее, по словам министра, ему есть чем гордиться. За пять лет работы на должности министра юстиции Малюська достиг успеха в сфере государственной регистрации и пенитенциарной сфере. А также, по его собственным словам, навел порядок в пенитенциарной системе страны — стало меньше жалоб на нарушение прав человека в местах лишения свободы.

Впрочем за время пребывания на посту министра юстиции Малюська запомнился украинцам не столько эффективной работой — хотя это тоже, сколько смешными фотографиями и яркими высказываниями. Так по случаю первых 100 дней на должности главы Минюста Малюська опубликовал фото, на котором сидит в позе лотоса на рабочем столе.

Затем в 2020 году, когда в оставку отправляли премьера Алексея Гончарука, Малюська опубликовал снимок, на котором было видно только руку с ручкой, а сам чиновник сидел под столом. Своеобразным пикетом чиновник сообщил, что сможет подписать приказ об увольнении любого, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства.

Во время полномасштабного вторжения, когда Минообороны сотрясал коррупционный скандал с закупкой питания для военных по завышенным ценам, Малюська напомнил о существовании в СИЗО специальных платных VIP-камер.

"Мы [законодательная и исполнительная ветви власти] к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно онлайн на сайте юстиции. Подарочный сертификат тоже в продаже", — написал министр, опубликовав фото из одной из камер.

А одним из главных результатов работы Минюста во время полномасштабной войны стал закон, разрешающий мобилизовать заключенных. По мнению Малюськи, из украинских тюрем на фронт можно было бы отправить до двадцати тысяч человек.

"Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь [В Украине переполнены учреждения исполнения наказаний, в частности, следственные изоляторы, свободных мест давно нет практически нигде, в том числе в крупных городах], — говорил Малюська.

Нашли замену: почему Малюську отправили в отставку

По словам политолога Игоря Рейтеровича, Малюська был лояльным министром и выполнял все задачи, которые перед ним ставили. А основные скандалы, связанные с министром, скорее касались его эпатажных фотографий, чем профессиональной деятельности.

"Он давно хотел пойти в отставку, кроме того, задания, которые перед ним стояли, выполнены, и ему хочется отдохнуть. Хотя главная причина отставки Малюськи, на мой взгляд, перевод на эту должность вице-премьера Ольги Стефанишиной. Сейчас на Минюст будет возложено много задач по евроинтеграции Украины. И Малюська теперь может пойти в свободное плавание", — говорит Фокусу Рейтерович.

По мнению эксперта, наиболее важный вопрос, стоявший перед Минюстом во время полномасштабной войны — привлечение к ответственности российских военных преступников. И министерству под руководством Малюськи совместно с Офисом Генпрокурора удалось проработать его на достаточном уровне.

Политолог Олег Постернак добавляет, что на пути евроинтеграции Украине предстоит провести скрининг законодательства. Это сложная функция, которая требует оперативного руководства со стороны Минюста, и, вероятно, Малюська не подходит для этой работы, в связи с чем и было принято решение о его отставке.

"Малюська эпатажный, он запомнится своими постами в соцсетях, и сейчас это не ко времени. Нужна более техническая, не такая яркая фигура на посту министра юстиции, которая сможет в спокойном бюрократическом темпе осуществлять задачи", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, чем запомнился минист иностранных дел Дмитрий Кулеба и почему он уходит в отставку.

Также Фокус рассказывал, что несколько высокопоставленных чиновников передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Среди них министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.