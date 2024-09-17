Підігнали бронетехніку: армія Росії хоче наступати під Харковом, до чого готуватися

Російські війська активніше застосовують танки та бронемашини перед сезоном дощів. Завдання противника — підійти до адмінмежі Харкова, окупувати Вовчанськ і створити плацдарм для атак по тилах ЗСУ на Куп'янському відтинку. Фокус з'ясував, чи вистачить у ворога ресурсів на такий амбітний прорив.

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Російська армія продовжує атакувати позиції ЗСУ на сході Харківської області. Українські військові спостерігають збільшення бронетехніки: росіяни стали активніше використовувати танки і бронемашини, розповідав командир підрозділу TERRA Микола Волохов.

Військовому здавалося, що останнім часом вдалося вирішити питання з російською бронетехнікою. Її успішно палили після заходу 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) у регіон. Однак зараз прийшло поповнення.

За словами Волохова, збільшення кількості техніки означає, що Росія активізує наступ на цьому напрямку.

"Вони у такий спосіб намагаються провести розвідку боєм, щоб промацати наші оборонні рубежі. Скоро почнеться те, що росіяни називають бездоріжжя. Застосовувати техніку не буде можливо так, як зараз (військовий має на увазі сезон дощів. — Ред.). Здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас із тієї ділянки, яку не так давно ми відбили в них", — додав Волохов.

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" частково підтверджували слова Волохова. Оперативна обстановка на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною. Сили оборони України стримують натиск окупаційних військ.

Біля населеного пункту Глибоке росіяни поповнили людським ресурсом некомплект на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Неподалік Лук'янців окупанти покращують систему зв'язку, логістичне забезпечення. Групи військових заходять на позиції 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії для підготовки до нових штурмів.

У Вовчанську ворог посилює штурмові групи 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу. У районі населеного пункту Тихе ведеться повітряна розвідка для виявлення позицій ЗСУ. За 16 вересня було два бойові зіткнення, ЗС РФ завдали авіаудару однією керованою авіабомбою, 26 разів запускали дрони-камікадзе і 321 раз обстріляли позиції українських захисників.

Які ресурси потрібні армії РФ для наступу на Харківську область?

Уранці 10 травня 2024 року Росія відкрила новий фронт. Загарбники перетнули кордон у Харківській області для просування за двома напрямками: уздовж Трав'янського водосховища до селища Липці за 16 км на північ від Харкова і вздовж річки Сіверський Донець біля Вовчанська.

Понад чотири місяці від початку повторного наступу на регіон армія РФ просунулася на п'ять кілометрів і застрягла у Вовчанську. Але нині для росіян важливіше визначитися, що робити в Курській і Бєлгородській областях. Необхідно уникнути "котла" в Глушківському районі, де ЗСУ просунулися на південь від села Веселого на південному заході від селища Глушкова, пояснює Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Солідне просування росіян під Харковом, на думку аналітика, потребуватиме набору до 200 000 солдатів і поповнення запасів втраченої в Україні бронетехніки.

"Неможливо, щоб у росіян із нізвідки з'явилися ресурси для істотного просування в Харківській області. Підписаний [президентом Росії Володимиром] Путіним закон про збільшення чисельності армії на 180 000 осіб набуде чинності з 1 грудня цього року. Найімовірніше, він розрахований не на поповнення військ в Україні", — ділиться він міркуваннями.

Набагато цікавіше і логічніше для армії Росії, як каже Нарожний, наступати на Лиманському напрямку, щоб перерізати дорогу на Слов'янськ. Гаряче зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там сконцентровані військові ресурси армії Росії.

Росія не змінює завдання: що очікувати під Харковом

Завдання російських військ, за словами командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрія Федоренка, залишилися незмінними і змінюватися не будуть. Йдеться про наближення до адмінкордонів Харкова, окупацію Вовчанська і створення плацдарму для наступу в тил ЗСУ на Куп'янському відтинку.

Але, завдяки пріоритету боїв у Донецькій області, вони не в змозі далі просуватися. Як наслідок, противник може вести бойові дії на інших ділянках середньої інтенсивності, але це стосується Глибокого, Лук'янців і Вовчанська, але не Куп'янської ділянки.

"Успіхів на полі бою не спостерігається, але ЗС РФ заводитимуть нові резерви солдатів і бронетехніки. Так чи інакше, Харківська ділянка в найближчій перспективі буде гарячою", — підсумував військовий.

За даними координатора групи "Інформаційний спротив", військового експерта Олександра Коваленка, варто готуватися до посилення бойових зіткнень у районі Вовчанська та Липців після перегрупування росіян. Не варто забувати і про Лимано-Куп'янську вісь, де окупанти активно діють у районі Піщаного з метою виходу до лівого берега річки Оскіл, що обернеться великою проблемою для ЗСУ.

Крім цього, дві дивізії 1-ї гвардійської танкової армії ЗС РФ намагаються просунутися на Куп'янському напрямку. Якщо їх не зупинити, ЗС РФ розділять українське угруповання, що захищає відрізок між Куп'янськом і Лиманом. Водночас росіянам залишилося пройти максимум три кілометри до дороги Р79, що прямує від села Оскіл до Куп'янська.

"Після перегрупування на Харківській ділянці армія РФ спробує повністю вийти на річку Вовча і обійти Вовчанськ по флангах", — коментує Фокусу аналітик.

Коваленко припускає, що активізація наступу в Харківській області не спричинить втрат населених пунктів, як це відбувається на Донбасі. Прорив на Липці та захоплення Вовчанська малоймовірний, оскільки за кілька місяців вторгнення в регіон загарбники не показали серйозного результату з форсування річки Вовча.

"Розширення зони контролю в Харківській області у ЗС РФ вкрай обмежені", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в ОТГ "Харків" у вересні 2024 року відбулися кадрові зміни: командування угрупованням очолив полковник Віктор Солімчук. Військовий змінив на посаді генерала Михайла Драпатого, якого призначили під час повторного наступу ЗС РФ на Харківську область.

Фокус 2 вересня повідомляв про звільнення частини територій у Харківській області Силами оборони України. Війська РФ підтягнули значні резерви з метою повернути втрачені позиції.