Осталось 2-3 км: ВС РФ могут "разрезать" группировку ВСУ под Купянском, — обозреватель

С августа по сентябрь россияне смогли до 8 км удлинить "клин", который врезается в украинские позиции возле села Песчаное на Купянском направлении, пояснил военный обозреватель Константин Машовец. По его словам, есть новая угроза для бойцов ВСУ, которые обороняют отрезок между Купянском и Осколом.

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Две танковые дивизии ВС РФ пытаются продвигаться на Купянском направлении в сторону дороги, которая проходит параллельно реке Оскол. Если их не остановят, то россияне смогут поделить украинскую группировку, которая держит оборону на отрезке между Купянском и Лиманом. О текущей ситуации на одном из отрезке фронта на востоке военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец написал на Facebook.

Машовец опубликовал детали событий под Купянском утром 16 сентября. Он пояснил, что россияне рвутся вперед на отрезке возле Песчаного, расположенного к югу от Купянска. Враг бросил вперед две дивизии 1-й гвардейской танковой армии, которые давят в направлении двух населенных пунктов — Колесниковка и Кругляковка. При этом россиянам осталось пройти 2-3 км до дороги Р79, которая следует вдоль реки Оскол от села Оскол до города Купянска. По мнению обозревателя, ВС РФ таким образом могут разделить на две части группировку ВСУ, которая здесь держит оборону.

Бои на востоке — бои возле Песчаного (юж.) на Купянском направлении 16 сентября Фото: DeepState

В заметке Машовца указано, что россияне в ближайшее время могут выйти на берег Оскола между селами Глушевка-Кругляковка. Тогда образуют два отдельных украинских плацдарма: меньший — возле Купянска, больший — южнее в районе села Боровая Харьковской области. При этом он предостерег, что враг имеет определенные успехи возле села Синьковка, расположенного на 6 км к северо-востоку от Купянска.

Бои на востоке — Машовец о Песчаном и Купянском направлении 16 сентября Фото: Скриншот

Командование ВСУ пока не комментировало угрозу для плацдарма украинской армии на Купянском направлении.

Бои на востоке — ситуация под Купянском 16 сентября

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 16 сентября указано, что на Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось 20 атак ВС РФ, на соседнем Лиманском — 24 атаки. Количество штурмов — на четвертом и третьем местах после Покровского и Кураховского (36 и 42 соответственно). Украинское командование вспомнило о наступлении российских подразделений на населенные пункты, о которых писал Машовец — на Синьковку (и рядом — на Петропавловку), Колесниковку, Глушковку, Кругляковку (а также Лозовую).

На онлайн-карте боевых действий DeepState видим "клин" ЗР РФ в районе села Песчаное (юж.) ориентировочной длиной 8 км от трассы Р07 и сел Табаевка-Крохмальное. Изменения на карте показывают, что враг усилил атаки и имел продвижение на данном отрезке, начиная, ориентировочно, с 12-14 августа 2024 года.

Бои на востоке — ситуация под Купянском и Лиманом 16 сентября Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал об ощутимом продвижении ВС РФ на отрезке фронта Покровск-Курахово. Например, 11 сентября Константин Машовец сообщил об оккупации села Мариновка к северу от Селидово. Также он предупредил об особой угрозе возле Украинска и Невельского и о возможности отступления ВСУ к реке Волчья.

Напоминаем, 12 сентября начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал об усилении атак россиян в Часовом Яру. В тот же день городская Покровская военная администрация заявила, что враг разрушил мост, который соединял Мирноград и Покровск.