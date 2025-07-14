Ракети JASSM для ударів по Москві: у Трампа хочуть оснастити ЗСУ новою зброєю, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може передати ЗСУ далекобійні крилаті ракети AGM-158 JASSM. Деякі модифікації ракет дадуть змогу бити по великих російських містах, включно з Москвою.

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM для винищувачів F-16. Про це повідомили джерела видання Military Watch Magazine.

Бомби можуть вражати цілі на відстані до 370 кілометрів. Вони призначені для українського парку винищувачів F-16, який здебільшого складається із застарілих екземплярів часів холодної війни, пише видання.

Співрозмовники підкреслюють, що, незважаючи на вік авіатехніки, всі літаки F-16 на озброєнні ЗСУ — це ефективні пускові платформи для ракет під час польотів глибоко в тилу.

Інші винищувачі української армії, а саме радянські Су-27 і Су-24М уже модифікували для пусків британських і французьких крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. У деяких з них можна порівняти характеристики з JASSM.

Брак європейських крилатих ракет посилив заклики до передачі цього озброєння Штатами. Очікується, що JASSM значно підвищать ефективність українського парку F-16.

Ракети AGM-158 JASSM — у чому їхня перевага?

Крилаті ракети JASSM надійшли на озброєння армії США 2003 року і поєднували в собі обмежені можливості ухилення від радарів із високим рівнем точності наведення і масою боєголовки 450 кілограмів.

Крилаті ракети JASSM надійшли на озброєння армії США

Наразі ця ракета є на озброєнні армій чотирьох країн. Польща отримала 110 таких ракет для своїх винищувачів F-16, а запит Південної Кореї на купівлю JASSM на початку 2010-х років Штати відхилили.

У документах Пентагону йшлося про те, що виробляти базову версію AGM-158A JASSM закінчили 2021 року, всього їх виготовили понад 2 000 штук. Модифікація ракет Extended Range (JASSM-ER) з дальністю ударів до 925 кілометрів дасть змогу ЗСУ бити по великих російських містах, включно з Москвою.

Нагадаємо, корпорація Lockheed Martin 2024 року представила ракети JASSM XR з екстремальною дальністю ураження цілей.

У МЗС Росії заявляли, що передача Україні ракет JASSM може обернутися нехорошими наслідками. Жартувати з російськими червоними лініями не варто, зазначала Москва.