Вага 500 і дальність 370 км: які наступальні ракети США може надати Україні, — Defense Express

У новому пакеті військової допомоги, який Україна сподівається отримати від Сполучених Штатів Америки, можуть бути авіаційні ракети, авіаційні бомби та високоточні ракети наземного базування. При цьому головним критерієм може стати можливість бити ними вглиб території Російської Федерації.

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Західні медіа опублікували інформацію від анонімних джерел, які запевняли, що США надасть Україні наступальну зброю. Згадувались різні види ракет, але переважно ішлося про те, що це будуть засоби, які пролетять 500 км і дістануть до Москви, зауважили на порталі Defense Express. На американських арсеналах є кілька видів ракет, які підпадають під ці критерії. Частина з них призначені для пуску з винищувачів F-16, частина — з установок HIMARS, написали аналітики.

На порталі DE зібрали характеристики різних засобів ураження, вказали шанси на те, чи матиме їх Україна з огляду на старі запаси та виготовлення нових. У переліку виявилось три основних варіанти — AGM-158 JASSM, AGM-154 JSOW/JSOW-ER, PrSM. Аналітики вважають, що найбільше шансів отримати дві ракети з першої групи: AGM-158A JASSM та AGM-158B JASSM-ER.

Допомога США — варіанти ракет для України

Аналітики DE оприлюднили список ракет, які можуть долетіти до Москви й дістати до глибших цілей на території РФ.

AGM-158 JASSM — авіаційна крилата ракета, яка має три модифікації, вказується у статті.

AGM-158A JASSM — летить на 370 км, має вагу 450 кг. На думку аналітиків, шанси на отримання високі, бо вони є у великій кількості на складах Пентагону. AGM-158B JASSM-ER — на 900 км, вага 450 кг. Ймовірність отримання середня, оскільки запаси цього типу ракет не надто великі. AGM-158D JASSM-XR — ще у розробці, але в перспективі може летіти на 1 600 км. Аналітики написали, що ймовірність низька, бо ракета не адаптована до винищувачів F-16, які є в України.

AGM-154 JSOW/JSOW-ER — плануюча авіаційна бомба, яка здатна перетворитись у крилату ракету.

AGM-154 JSOW — дальність від 40 до 130 км, вага 500 кг. На DE вважають, що шанси на отримання низькі, бо вони мають низьку ефективність в умовах війни в Україні. JSOW-ER — експериментальна ракета, яка здатна пролетіти до 550 км. Аналітики пояснили, що шанси на отримання є, але лише у випадку, якщо США адаптує бомбу до українських можливостей.

PrSM — ракета наземного базування, яка запускається з установок HIMARS. Є ймовірність отримати експериментальні ракети Increment 1, які летять на понад 500 км, але мають надто малу вагу — 91 кг. У статті вказано, що ракета пішла у серійне виробництво, і на це США витратять 4,9 млрд дол. На DE написали, що Україна може стати полігоном для тестів цього засобу ураження, але це малоймовірно.

Насамкінець аналітики згадали про ракету Tomahawk з дальністю 1 600 км. Вони вважають, що у цьому випадку "є мінімальні шанси": про них згадували восени 2024 року, а з того часу мовчать.

Зазначимо, 14 липня по порталі Military Watch Magazine дослідили, які ракети можуть потрапити у новий пакет допомоги США. На думку аналітиків порталу, ідеться про AGM-158 JASSM, які ідеально підходять для F-16.

Нагадуємо, 13 липня офіцер 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував надію, що в Україну надійде суперзброя США, яка зламає хід війни.