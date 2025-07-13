У США говорять про "кувалду", яка вплине на війну РФ: офіцер 3 ОШБр назвав це казкою (відео)

Офіцер 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін критично відреагував на можливість завершення війни та різких поворотів, які анонсував американський сенатор Ліндсі Грем. Політик сказав, що у понеділок стануться серйозні зміни.

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Реакція Жоріна з'явилась після виступу сенатора в ефірі телеканалу CBS News. Грем заявив, що слід уважно стежити за понеділковим виступ Трампа, оскільки станеться дещо важливе. Тим часом військовий ЗСУ у Telegram-каналі висловив сподівання, що українці перестали очікувати суперзброю та "різкі повороти". Крім того, він пояснив, що потрібно робити для того, щоб кардинально змінити хід війни.

Виступаючи в ефірі національного телеканалу США, Грем перелічив надзвичайні рішення, які прийме Трамп. З його слів, ідеться про конфіскацію російських активів, продаж Європі великої кількості зброї, серйозні економічні санкції. На думку сенатора, певні рішення щодо нафти стануть "кувалдою", яка зачепить Китай, Індію та Бразилію.

"Путін розрахував, що ми втомимося, і Європа також втомиться. Він зробив величезну помилку. Єдиний спосіб покласти край цій війні — це змусити людей, які підтримують Путіна, вибирати між американською економікою та допомогою Путіну. Китай, Індія та Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжуватимете допомагати Путіну", — пояснив Грем позицію Трампа.

Тим часом Жорін написав про те, що не буде ніяких поворотів і пояснив, що потрібно займатись "комплексною роботою" і дивитись всередину держави, а не назовні.

"Повна зміна філософії, орієнтована на власні сили та відповідальність — тільки такий шлях для України має перспективу", — написав офіцер 3 ОШБр ЗСУ.

Завершення війни - думка Жоріна щодо заяви Трампа 14 липня Фото: Скриншот

Завершення війни — що відомо про заяву Трампа

Зазначимо, 11 липня Дональд Трамп повідомив, що у понеділок 14 липня зробить заяву, яка завершить війну РФ. Фокус зібрав інформацію про те, яких питань може стосуватись його виступ. Серед іншого, може йтись про законопроєкт сенаторів Грема-Блюменталя. Згідно з ідеєю сенаторів, на покупців російської нафти можуть накласти мита у розмірі 500%. Втім, у тексті вказано, що рішення щодо цього питання, а також щодо усіх санкцій США, прийматиме особисто Трамп.

Нагадуємо, 12 липня видання FT проаналізувало поведінку президента України Володимира Зеленського, який, схоже, навчився "управляти Трампом".