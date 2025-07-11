"Сюрприз" Трампа для Путіна: яку важливу заяву щодо Росії готує на понеділок президент США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ближчим часом виступить з «важливою заявою» щодо РФ. Про яке саме рішення офіційного Вашингтону може йти мова, і як це вплине на подальший хід російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Про «важливу заяву» щодо Росії Дональд Трамп сказав у телефонному інтерв’ю телеканалу NBC News. «Думаю, я зроблю велику заяву по Росії в понеділок (14 липня — Фокус), — додав він. — Я розчарований у Росії. Подивимося, що відбудеться у найближчі кілька тижнів».

Нагадаємо, 3 липня Трамп і Путін поспілкувалися в телефонному режимі і за підсумками розмови президент США висловив низку вельми критичних реплік відносно глави Кремля та визнав, що йому не вдалося досягти прогресу у мирному врегулюванні.

Чи дозрів Трамп до антиросійських рестрикцій

Спілкуючись в ніч на п’ятницю, 11 липня з NBC News, Дональд Трамп також зазначив, що союзники Вашингтону по НАТО оплачуватимуть постачання американського озброєння, призначеного для України. За його словами, такий підхід забезпечить перерозподіл фінансового навантаження між країнами Альянсу.

Президент Сполучених Штатів також прокоментував ситуацію з антиросійськими санкціями. Зокрема, він зазначив, що хоча Сенат готовий прийняти «дуже серйозний і жорсткий закон», остаточне рішення про його застосування залишається за главою держави, тобто, за ним самим. Свою ж позицію відносно цього питання пан Трамп оголошувати не став.

Водночас Politico, посилаючись на обізнані джерела у владі США, повідомляє про те, що Трамп «принципово відкритий» до законопроєкту сенаторів Грема-Блюменталя, однак вимагає, аби текст документу закріпив за президентом виключне право керувати зовнішньою політикою. Зокрема, Білий дім начебто наполягає на повному праві Трампа скасовувати санкції без втручання Конгресу. «Адміністрація не дозволить Конгресу мікрокерувати зовнішньою політикою президента. Законопроєкт має передбачати повний обсяг права на винятки», - підкреслив у розмові з виданням представник трампівської адміністрації.

Зазначимо, що чинна версія документу передбачає 500% мито для держав, які купують російську нафту та уран, з можливістю лише тимчасового скасування тарифів президентом. Між тим, у Трампа прагнуть усунути будь-який нагляд законодавців над рішеннями глави держави у зовнішньополітичній царині, констатує Politico.

Яке рішення Трампа може знекровити Путіна

У тому, що в своєму анонсі NBC News президент США говорить про двопартійний санкційний законопроєкт сенаторів Грема-Блюменталя переконаний політолог Юрій Богданов.

Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: «Цей документ, гадаю, таки буде ухвалено до серпневої відпустки, у яку піде американський парламент. В своєму інтерв’ю пан Трамп кинув фразу, що ось, мовляв, побачимо, що відбудеться протягом ближчих тижнів. З огляду на це, думаю йдеться саме про санкції. Звісно, цей документ не буде ухвалено у тій формі, в якій його подано, бо вона фактично позбавляє Трампа поля для маневрів. Я думаю, що і питання обсягу тарифів, і умови їх введення, будуть обмежені. На мій погляд, там у кінцевому рахунку буде якийсь спусковий механізм, який дозволить Трампу вільно з цим законом поводитися».

Що ж стосується питання постачань озброєння для України з боку США, то в контексті анонсу пана Трампа, політолог підкреслив: «Попри те, що певні зрушення в цьому напрямку є, навряд чи ця адміністрація піде шляхом Байдена. Тобто, Білий дім продаватиме, а не даватиме зброю нашій державі і в цьому благодійності від Трампа чекати не варто. А з огляду на те, що зброя буде продаватися, ключовий медійний акцент сам Трамп та інші представники американської влади, вважаю, робитимуть саме на санкційному тематичному кейсі».

Констатувавши, що наразі РФ є своєрідним анти Бетменом, політолог підкреслив: «У Росії було і залишається багато грошей, які є єдиним ресурсом Путіна, що дозволяє йому продовжувати війну проти України. Він купує солдатів за величезні гроші, в тому числі з КНДР. Тобто, якщо Україні переважно допомагають безкоштовно або з прицілом на довгостроковий інтерес, то російські союзники не надають допомоги просто за це, що в Путіна гарні очі. Тому позбавлення Росії грошей, в тому числі шляхом серйозного послаблення її торгівлі нафтою та газом – вельми позитивна для нас новина».

Якщо Дональд Трамп дійсно зважиться на антиросійський санкційний крок, констатує Юрій Богданов, це серйозно зменшить надходження до РФ нафтодоларів, а відтак знекровить Путіна в його спроможностях продовжувати війну проти України на тому рівні і в тих темпах, на які він розраховував, паралельно ведучи «імітаційні танці довкола мирних перемовин».

Чому цілком можливим є військове втручання США в російсько-українську війну

З певною долею скептицизму оцінює гучний анонс президента США щодо «великих заяв» по Росії провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. «Дуже важливо, щоб це рішення справді було, бо «два тижні від Трампа» - це вже мем, аналогічний тому, який був на початку повномасштабної війни відносно тодішнього радника Офісу президента Арестовича. Тому бути впевненим у тому, що на 100% щось відбудеться наступного понеділка я не можу, але в логіці того, що відбувається, гадаю, певний натяк на санкції є. І, зауважте, вперше за підсумками спілкування з Путіним Трамп висловив невдоволенням і далі це невдоволення пішло по наростаючій», — наголошує аналітик у розмові з Фокусом.

Окрім того, що президент США недвозначно натякає на ухвалення рішення щодо санкцій відносно РФ, вважає Іван Ус, очільник Білого дому завуальовано анонсує розширення військових постачань Україні, в тому числі «чогось того, що раніше ЗСУ не отримували».

Експерт не виключає і певне військове втручання з боку США: «Нам потрібно розуміти відмінність чинної американської адміністрації від попередньої. Адміністрація Байдена дійсно повністю підтримувала Україну, але ні про яке втручання США у війну мови не могло йти. Натомість чинна адміністрація Трампа, попри відсутність палкої підтримки Києва, якраз і може втрутитися. Історія з бомбардуванням об’єктів Фордо в Ірані наочно демонструє, що Білий дім спочатку пропонував Тегерану досить смачні перемовні «пряники», але апетити Ірану росли і росли. До чого це призвело відомо, а Росія, на мій погляд, сьогодні повторює траєкторію Ірану. Я не готовий стверджувати, що 13-тонна бомба полетить до Валдаю, чи де там знаходиться Путін, але принаймні таке бажання у США починає з’являтися. Але такий сценарій – перспектива, а ось санкції, як на мене, вже стукають в путінські двері».

Моделюючи подальшу тактичну реакцію Росії на нові американські санкції, аналітик зауважив: «Нещодавня 45-хвилинна розмова Лаврова з Рубіо, в ході якої держсекретар США підтвердив невдоволення Трампа тим, що РФ не прагне миру, є певним натяком тим представникам російської еліти, які сподівалися на потепління у стосунках між Вашингтоном і Москвою. Зараз же, схоже, відбуватиметься все з точністю до навпаки. Знаєте, є такий гарний вислів: «Ніколи не втрачайте можливість втратити можливість». Так ось, росіяни вкотре втратили можливість, тому що якби Путін сказав Трампу, мовляв, все, я зупиняю війну, але при цьому нічого не робив би – йому було б легше викручуватися. Тепер же РФ доведеться ухвалювати рішення по ходу поступлення заокеанських рішень».

Загалом, констатує Іван Ус, ситуація наразі виглядає так, що Кремль занадто підняв планку очікувань Білого дому і показово-демонстративно їх ігноруючи, таки «догрався».