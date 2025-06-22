США вдарили по ядерних об'єктах Ірану: все, що відомо на даний момент (фото, відео)

Вночі 22 червня Сполучені Штати атакували три ядерні об’єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп зазначив, що ключові об’єкти зі збагачення урану знищені.

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Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі сказав, що метою США було знищити іранські об’єкти зі збагачення урану та припинити ядерну загрозу, яка "виходить від держави-спонсора тероризму номер один у світі".

"Сьогодні ввечері (за часом східного узбережжя США, — ред.) я можу повідомити світ, що удари були разючим військовим успіхом", – заявив Трамп.

Дональд Трамп також попередив, що США можуть завдати нових атак на Іран.

"Іран має зараз укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і їх буде набагато легше здійснити. Або настане мир, або Іран спіткає трагедія, набагато серйозніша, ніж ми спостерігали за останні вісім днів", – сказав американський президент.

Водночас МАГАТЕ повідомило, що на даний момент не було зафіксовано підвищення рівня радіації за межами об'єктів в Ірані.

Зокрема, Білий дім опублікував фотографії, на яких команда Дональда Трампа в ситуативній кімнаті, ймовірно, спостерігала за атакою по Ірану.

Трамп з командою в ситуативній кімнаті 22 червня Фото: Білий дім

Дональд Трамп в ситуативній кімнаті 22 червня Фото: Білий дім

США очікує атаку у відповідь від Ірану

За словами двох представників оборонного відомства і високопоставленого чиновника Білого дому, адміністрація Трампа готується до можливої відплати з боку Ірану впродовж наступних 48 годин. Поки незрозуміло, відплата буде спрямована на закордонні чи внутрішні об'єкти, чи на ті та інші.

Два чиновники, знайомі з військовим плануванням, заявляли на початку тижня, що Іран вже має плани, які дозволять атакувати американські бази і об'єкти на Близькому Сході, якщо виникне така потреба. Водночас тоді вони застерігали, що немає жодних ознак неминучого розгортання цих планів.

Реакція Ірану на атаку США

В Ірані заявили, що Сполучені Штати, які є постійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, здійснили грубе порушення Статуту ООН та міжнародного права, атакувавши мирні ядерні об'єкти Ірану.

"Події, що відбулися сьогодні вранці, є обурливими і матимуть довготривалі наслідки. Кожен член ООН повинен бути стурбований цією надзвичайно небезпечною, беззаконною і злочинною поведінкою. Відповідно до Статуту ООН та його положень, що дозволяють законну відповідь з метою самооборони, Іран залишає за собою всі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів і народу", — написав міністр закордонних справ ісламської республіки Аббас Арагчі в мережі Х.

Ірак про атаку США на Іран

Ірак заявив, що удари США по ядерних об'єктах Ірану загрожують стабільності на Близькому Сході.

"Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності", – заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді.

Він підкреслив, що продовження атак призведе до "небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу", та закликав до негайної деескалації, бо "війни залишають після себе лише руйнування".

Ємен готовий вступити у війну

Після атаки США по ядерних об’єктах Ірану Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході.

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 22 червня атакували ядерну та військову інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт у Фордо. По цих об'єктах в Ірані кілька днів поспіль завдавав ударів Ізраїль.

Фокус також писав, що 21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли.