"Скинуто повний боєзапас": США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану

Військово-повітряні сили США атакували ядерну та військову інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт у Фордо.

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Ударів було завдано по трьох об'єктах, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом", — написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Він уточнив, що усі американські літаки вже перебувають за межами повітряного простору Ірану.

"На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка могла б зробити це", — наголосив Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Ще трохи пізніше Трамп опублікував скриншот з OSINT-акаунта Open Source Intel із текстом "Фордо більше немає".

Пост Трампа про Фордо Фото: скриншот

Зазначимо, що по цих об'єктах в Ірані кілька днів поспіль завдає ударів Ізраїль.

Нагадаємо, 21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли.

Фокус також писав про те, що адміністрація Дональда Трампа не виключає застосування тактичної ядерної зброї для удару по підземному іранському ядерному об'єкту у Фордо.