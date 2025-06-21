США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли

Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган таємно намагалися організувати зустріч між високопосадовцями США та Ірану в Стамбулі цього тижня на тлі ескалації війни Ізраїлю з Іраном.

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Їхні зусилля провалилися, оскільки верховний лідер Ірану зараз переховується через побоювання вбивства і не вийшов на зв'язок, повідомляють троє американських чиновників та джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням, пише Axios.

Цей факт показує, наскільки Трамп був зацікавлений у прямій зустрічі з іранцями, щоб укласти ядерну угоду та уникнути військового втручання США.

Проте після зриву цього плану Трамп і високопосадовці Білого дому стали більш переконаними в тому, що США доведеться вступити у війну, щоб ліквідувати іранську ядерну програму.

За інформацією видання, Трамп отримав телефонний дзвінок від Ердогана в понеділок під час зустрічі з лідерами G7 у Канаді.

Троє американських чиновників та джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією, повідомляє, що президент Туреччини запропонував провести наступного дня у Стамбулі зустріч між американськими та іранськими посадовцями для обговорення дипломатичного вирішення війни.

За словами джерел, Трамп погодився і сказав Ердогану, що готовий направити віцепрезидента Венса та посланця Білого дому Стіва Віткоффа, і навіть сам готовий поїхати до Туреччини на зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, якщо це необхідно для досягнення угоди.

Посадовець Білого дому заявив, що за кілька годин до дзвінка Ердогана Трамп отримав "сигнали" від іранців через інші канали зв'язку про те, що вони хотіли зустрітися.

Хоча особиста участь Трампа і обговорювалася, проте більш серйозним планом було відправити Венса та Віткоффа.

За словами джерел, Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан потім передали цю пропозицію Пезешкіану та міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі.

Як повідомили двоє американських чиновників, Пезешкян та Арагчі намагалися зв'язатися з Верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї, щоб отримати його схвалення. Але з Хаменеї, який переховувався через страх бути вбитим Ізраїлем, зв'язатися не вдалося.

Через кілька годин іранська сторона повідомила турків, що вони не змогли отримати схвалення Хаменеї. Після цього Туреччина повідомила США про скасування зустрічі.

Після цього Трамп опублікував у Truth Social публічне звернення до Хаменеї.

"Іран мав підписати "угоду", яку я їм сказав підписати. Який сором і марна трата людського життя. Простіше кажучи, ІРАН ​​НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!" – написав Трамп.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що зрив переговорів не був єдиною причиною публікації допису, і наголосив, що "прямого зв'язку немає". І додав, що заклик Трампа до евакуації цивільного населення з Тегерана відображає його бажання захистити життя іранців.

Останніми днями іранці публічно та приватно заявляли, що не вестимуть прямих переговорів зі США, якщо Ізраїль не припинить свої атаки.

Нагадаємо, США направили групу стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit на ключову військову базу в Індійському океані. B-2 Spirit випускає 13-тонні протибункерні бомби.

Раніше ми писали, що аятолла Алі Хаменеї вибрав трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо його буде вбито.