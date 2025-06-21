Удар по Ірану близько: стелс-бомбардувальники B-2 Spirit летять на базу США в Тихому океані (фото)
Штати направили групу стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit на ключову військову базу в Індійському океані. B-2 Spirit випускає 13-тонні протибункерні бомби.
Бомбардувальники B-2 Spirit вилетіли з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі, їх супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker. Про це повідомило видання UK Defence Journal.
Дві групи по чотири заправники вже з'єднувалися з бомбардувальниками над Канзасом. США перекидають літаки на тлі війни Ізраїлю з Іраном.
За останні тижні на Близький Схід відправлено десятки американських літаків, включно з винищувачами, паливозаправниками і розвідниками. Суперавіаносці американських ВМС теж беруть участь в операції.
Стелс-літаки B-2 Spirit "виносять" цілі під землею
B-2 Spirit вважається одним із найдорожчих і технологічних літаків Військово-повітряних сил США. Він несе звичайні та ядерні боєприпаси, зокрема 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP), що знищують об'єкти під землею.
Бомбардувальник може нести два таких боєприпаси одночасно, що дає йому змогу вражати укріплені споруди за один виліт.
B-2 Spirit — єдиний американський літак, спеціально розроблений для атак по масштабних підземних спорудах. В Ізраїлю немає таких засобів ураження.
Можливими цілями, як пише UK Defence Journal, може стати завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Цей об'єкт вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.
Президент Росії Володимир Путін пояснював, чому РФ не захищає Іран. В Ізраїлі живуть майже 2 мільйони російськомовних людей, тому їм потрібно забезпечити безпеку.
Іран під час обстрілу Ізраїлю використав балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Ймовірно, це була ракета середньої дальності "Хорремшехр-4" ("Хейбар").