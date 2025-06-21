Удар по Ірану близько: стелс-бомбардувальники B-2 Spirit летять на базу США в Тихому океані (фото)

Штати направили групу стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit на ключову військову базу в Індійському океані. B-2 Spirit випускає 13-тонні протибункерні бомби.

Related video

Бомбардувальники B-2 Spirit вилетіли з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі, їх супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker. Про це повідомило видання UK Defence Journal.

Дві групи по чотири заправники вже з'єднувалися з бомбардувальниками над Канзасом. США перекидають літаки на тлі війни Ізраїлю з Іраном.

B-2 Spirit вважається одним із найдорожчих і технологічних літаків

За останні тижні на Близький Схід відправлено десятки американських літаків, включно з винищувачами, паливозаправниками і розвідниками. Суперавіаносці американських ВМС теж беруть участь в операції.

Стелс-літаки B-2 Spirit "виносять" цілі під землею

B-2 Spirit вважається одним із найдорожчих і технологічних літаків Військово-повітряних сил США. Він несе звичайні та ядерні боєприпаси, зокрема 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP), що знищують об'єкти під землею.

Бомбардувальник може нести два таких боєприпаси одночасно, що дає йому змогу вражати укріплені споруди за один виліт.

B-2 Spirit — єдиний американський літак, спеціально розроблений для атак по масштабних підземних спорудах. В Ізраїлю немає таких засобів ураження.

Можливими цілями, як пише UK Defence Journal, може стати завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Цей об'єкт вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.

Президент Росії Володимир Путін пояснював, чому РФ не захищає Іран. В Ізраїлі живуть майже 2 мільйони російськомовних людей, тому їм потрібно забезпечити безпеку.

Іран під час обстрілу Ізраїлю використав балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Ймовірно, це була ракета середньої дальності "Хорремшехр-4" ("Хейбар").