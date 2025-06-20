В Ізраїлі сьогодні живе майже 2 мільйони російськомовних. Москва нібито враховує цей чинник і не проводить бойових операцій.

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Москва підтримує боротьбу Тегерана за його законні інтереси на Близькому Сході, але в Ізраїлі проживає майже 2 мільйони російськомовних людей. До їх числа входять вихідці з колишнього СРСР і самої Росії, заявив президент РФ Володимир Путін на Петербурзькому економічному форумі.

Ті, хто просуває наративи про ненадійність Росії як союзника Ірану, на думку Путіна, є провокаторами.

"Вони провокують ситуацію. Але це їм не допоможе", — зазначив президент РФ.

Путін вважає кожен воєнний конфлікт у світі унікальним і у випадку Ізраїлю потрібно враховувати проживання російськомовних людей.

Крім цього, він навів як приклад підтримку мирної атомної енергії та будівництво АЕС у Бушері. Москва також уклала контракт на будівництво ще двох реакторів і не евакуювала звідти персонал, незважаючи на поточну ситуацію.

"Хто каже, що ми повинні були зробити більше. Що більше? Почати якісь бойові операції? У нас і так тривають бойові операції з тими, кого ми вважаємо противниками ідей, які ми захищаємо. З тими, хто створює загрози для Російської Федерації", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, у президента США Дональда Трампа не відкидають можливість завдання ядерного удару по підземному об'єкту в Фордо. Протибункерні бомби можуть не впоратися із завданням.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія намагається врятувати ядерну програму Ірану і сприяє тероризму.