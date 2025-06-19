Рятують ядерну програму Ірану: Зеленський вказав на небезпеку союзу Москви і Тегерана (відео)

Росія підтримує ядерну програму Ірану, співпраця двох агресивних режимів загрожує світовій стабільності.

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Терор і військові злочини об'єднують Росію з владою Ірану та Північної Кореї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив про відвідування місця влучання ракети РФ у житловий будинок у Києві

Спочатку глава держави розповів, що вранці 19 червня відвідав місце влучання ракети ЗС РФ у житловий будинок у Києві. Зеленський підкреслив, що цей удар не мав військового сенсу, а був свідомим актом терору.

Російська армія під командуванням Володимира Путіна робила такі речі скрізь: від Чечні до Сирії. Це об'єднує Росію з владою Ірану та Північної Кореї, додав він.

Нині РФ намагається врятувати ядерну програму Ірану, тому не можна дозволити агресивним режимам об'єднуватися.

"Коли хтось зі спільників втрачає можливість експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитися. Це так цинічно", — підсумував він.

Як доказ військового співробітництва РФ з Іраном і КНДР Зеленський навів відправлення окупантам дронів "Шахед", балістичних ракет та їхню модернізацію.

Нагадаємо, в Ірані нещодавно показали кадри запуску потужної балістичної ракети "Хорремшехр-4". Вага її бойового навантаження доходить до 1 500 кг.

Іранська пропаганда виставила фото російського музиканта і лідера рок-гурту "Машина времени" Андрія Макаревича і назвала його "полоненим ізраїльським пілотом винищувача F-35".