Іран лякає Ізраїль новітньою балістичною ракетою "Хорремшехр": що про неї відомо (відео)

Іран публікує пропагандистські кадри запуску балістичних ракет середньої дальності (БРСД) "нового покоління", які нібито згодом завдали удару по території Ізраїлю. Іранські джерела повідомили про застосування ракети "Саджил", проте пізніше з'явилися кадри запуску новітньої БРСД "Хорремшехр-4".

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Під час чергового ракетного удару іранські сили використовували надважкі двоступеневі ракети "Саджил", які нібито атакували штаб-квартиру Моссада й авіабази з винищувачами. Про це 18 липня повідомило пропагандистське агентство Tasnim.

А 19 червня іранське агентство Fars News оприлюднило кадри запуску іншої, потужнішої, БРСД "Хорремшехр-4", яку прийняли на озброєння Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) у травні 2023 року.

Тим часом місце і дата зйомки запуску цієї ракети невідомі. Не виключено, що це всього лише пропагандистські кадри, які можуть свідчити про те, що Іран має намір залякати свого супротивника демонстрацією новітнього зразка свого ракетного озброєння.

Ракета "Хорремшехр-4": що про неї відомо

Розробка БРСД "Хорремшехр-4" (або "Хейбар") була частиною ширшої програми модернізації збройних сил КСІР, спрямованої на підвищення мобільності, точності та здатності ураження ракетних комплексів Ірану.

Інформації про можливості ракети у відкритих джерелах небагато, але, за даними іранських військових, новий комплекс створено з максимальним використанням компонентів попередньої моделі "Хорремшехр", водночас він отримав вдосконалену систему управління, нове бойове оснащення і можливість маневру бойового блоку за межами атмосфери.

"Хорремшехр-4" зберігає загальну архітектуру лінійки: це мобільний комплекс із буксируваною пусковою установкою на тривісному напівпричепі та командним пунктом. Завдяки застосуванню автомобільних тягачів комплекс повинен мати рухливість.

Конструкція корпусу передбачає один або два ступені. При цьому бойова частина ракети отримала окрему рухову установку, імовірно з можливістю маневру на позаатмосферній ділянці. Наведення здійснюється за допомогою інерціальної навігації, з можливим коригуванням на пізніх ділянках траєкторії.

Ракета може оснащуватися як звичайною, так і ядерною боєголовкою. Крім того, командування КВІР заявило про можливість використання касетної бойової частини — за їхнім твердженням, одна ракета здатна вразити до 80 цілей. Це робить "Хорремшехр-4" не тільки стратегічною, а й потенційно тактичною зброєю.

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Характеристики ракети

Довжина: 12-13 м

Діаметр: 1,5 м

Стартова маса: до 20 т (за іншими даними — до 30 т)

Бойове навантаження: до 1 500 кг

Тип двигуна: РРД із самозаймистим паливом в ампулізованих баках

Дальність пуску: до 2 000 км

Швидкість бойового блоку на спуску: до 8 Махів (9800 км/год)

Нагадаємо, за оцінкою Армії оборони Ізраїлю, протягом доби 17 червня, Іран зміг випустити лише близько 20 балістичних ракет, що значно менше порівняно з піковими днями, коли було зафіксовано до 370 пусків. Це стало результатом успішних ударів ЦАХАЛ по іранських військових об'єктах і завоювання повної переваги в повітрі.