"Битва почалася": Іран заявив про встановлення контролю над повітряним простором Ізраїлю, відбулися атаки (відео)

Уночі 18 червня Збройні сили Ірану здійснили масштабну атаку по Ізраїлю: хвиля балістичних ракет була спрямована зокрема по ізраїльських об'єктах в Палестині та по столиці країни Тель-Авіві. Перед цим верховний лідер Ірану Алі Хаменеї повідомив, що "битва почалася".

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В Ірані заявили про застосування першого покоління ракет Fattah і про те, що ця операція знаменує "початок кінця міфу про ізраїльську протиповітряну оборону". Перша партія іранських ракет складалася приблизно з 30 одиниць, повідомило видання Al Mayadeen.

Перед цим верховний лідер Ірану анонсував початок битви.

У соцмережах також оприлюднили кадри нічних ударів Ірану по Ізраїлю.

Близько 03:00 години у Clash Report процитували заяву IRGC (Корпус вартових Ісламської революції), в якій йшлося про нібито "встановлення цілковитого панування" над повітряним простором Ізраїлю.

"Наші ракети Fattah прорвали ізраїльську оборону та встановили повне панування над повітряним простором Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Скріншот | заява про встановлення контролю над повітряним простором

Ізраїль також уночі 18 червня атакував об'єкти в Ірані: у мережі показали кадри ударів.

За інформацією Clash Report, під ударом Ходжір, де, ймовірно, було атаковано комплекс з виробництва ракет. Кадри, оприлюднені у виданні, демонструють потужний вибух та займання на місці удару.

Скріншот | допис про атаку Ізраїлю по Ірану

Інформації щодо наслідків ударів та жертв на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 18 червня у New York Times повідомили, що Іран підготувався до ударів по американських базах, а війська США на Близькому Сході приведені у стан підвищеної готовності.

Також 17 червня Фокус з'ясовував, як Іран та Ізраїль стали ворогами після дружби, а також оприлюднив шість сценаріїв закінчення конфлікту між державами.