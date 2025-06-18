Війська США у стані підвищеної готовності: Іран підготувався до ударів по американських базах, — NYT

Американська розвідка з'ясувала, що Іран готувався до можливих ударів по базах США на Близькому Сході, спорядивши ракети та інше військове обладнання. Командувачі привели американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії, де контингент США складає близько 40 000 військових.

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Іран готується атакувати американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що розташовані в Іраку, у випадку, якщо США приєднаються до ізраїльських атак по країні. Також Іран готовий завдати ударів по базах США, розташованих в арабських країнах, повідомило видання New York Times 17 червня.

"Сполучені Штати відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що серед американських посадовців зростає занепокоєння через можливу ескалацію конфлікту на тлі того, що Ізраїль здійснює тиск на Білий дім у спробах приєднати США до конфлікту з Іраном.

За даними видання, можливість вступу США у конфлікт зросла останніми днями на тлі атак, що відбуваються між Іраном та Ізраїлем. Кілька неназваних американських посадовців зауважили виданню, що Ізраїлю знадобиться допомога США, "аби завдати суттєвішої шкоди" ядерній програмі Ірану.

Варто зауважити, що 17 червня також відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з командою з національної безпеки у Ситуаційній кімнаті Білого дому, як повідомило видання CNN.

Також високопоставлений чиновник Ізраїлю зазначив у коментарі медіа, що країна очікує на те, чи допоможуть США Ізраїлю в атаці на Іран.

"Ми чекаємо на відповідь президента", — зазначив він.

США перекидають техніку на Близький Схід: що відомо

16 червня видання Military Watch повідомило, що на тлі атак Ірану по Ізраїлю США перекидають до Європи літаки-заправники KC-135 і KC-46, які, ймовірно, допоможуть ЦАХАЛ бити по цілях в Ірані.

Також 14 червня міністр оборони США Піт Гегсет сказав в етері телеканалу Fox News, що Америка перекидає ППО з України на Близький Схід.

Нагадаємо, 17 червня Трамп повідомив, що США знають, де переховується верховний лідер Ірану.

Також 17 червня Трамп закликав всіх "негайно покинути" Тегеран.