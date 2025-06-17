"Марна трата людських життів": Трамп закликав всіх негайно покинути Тегеран, в чому річ

Президент США Дональд Трамп заявив, що "всі повинні негайно евакуюватися" зі столиці Ірану — міста Тегеран. За його словами, влада Ірану повинна була підписати угоду, пропоновану ним, однак не зробила цього: при цьому зазначив, що це "сором". Також ЗМІ повідомили, що Трамп достроково покине саміт G7.

Related video

"Іран мав би підписати "угоду", яку я їм наказав підписати. Який сором і марна трата людських життів", — написав Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social близько 02:00 години 17 червня за київським часом.

Також американський лідер додав, що Іран "не може мати" ядерної зброї.

Скріншот | допис Трампа

Через деякий час Дональд Трамп оприлюднив ще один допис, в якому закликав пояснити скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, що "Іран не може мати ядерної зброї".

"Хтось, будь ласка, поясніть дивакуватому Такеру Карлсону, що "ІРАН НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!", — написав американський лідер.

Скріншот | пост Трампа

Згодом Трамп опублікував ще один допис: в ньому він нагадав про відоме гасло "Зробимо Америку великою знову!", і додав, що це означає зокрема те, що Іран не повинен мати ядерної зброї.

Скріншот | пост Трампа

Також у CNN повідомили, що Трамп достроково покине саміт G7 та повернеться до США через те, що відбувається на Близькому Сході.

"Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері вирушить після вечері з главами держав", — процитувало видання слова прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

16 червня видання Military Watch повідомило, що Повітряні сили США масово перекидають до Європи літаки-заправники KC-135 і KC-46: ймовірно, для того, аби атакувати цілі в Ірані разом із ЦАХАЛ.

Також 16 травня у Iran International розповіли, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї переховується від атак Ізраїлю десь на півночі від Тегерану.

Газета The Jerusalem Post 16 червня повідомила, що Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, внаслідок чого є багато загиблих та поранених.

Нагадаємо, 17 червня мережу сколихнули меми через фото Ірану, на якому зображено нібито збитий ізраїльський винищувач F-35.