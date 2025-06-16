Поки що не в РФ: де верховний лідер Ірану Алі Хаменеї ховається від атак Ізраїлю

Джерела повідомляють, що Хаменеї та його сім'я переховуються в бункері на північ від Тегерана. У підземний притулок він вирушив через кілька годин після того, як Ізраїль почав атаки Ірану.

Related video

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перемістили в підземний бункер у Лавізані. І всі члени сім'ї Хаменеї, включно з його сином Моджтабу, перебувають із ним, пише Iran International із посиланням на два поінформовані джерела в Ірані.

Алі Хаменеї на зустрічі з Володимиром Путіним Фото: Радіо Свобода

Під час попередніх операцій проти Ізраїлю True Promise 1 і True Promise 2 сім'ю "Вищого керівника" також доставили в бункер.

Перша пряма атака Ірану на Ізраїль, операція True Promise 1, відбулася 13 квітня 2024 року і включала понад 300 ракет і безпілотників, націлених на військові об'єкти. Удар було завдано у відповідь на вбивство двох іранських генералів у Дамаску.

1 жовтня 2024 року розпочалася операція "Справжня обіцянка 2", під час якої приблизно 200 ракет було націлено на ізраїльські військові об'єкти у відповідь на вбивство лідерів бойовиків, пов'язаних з Іраном, зокрема колишнього лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

А в неділю Ізраїль уперше завдав удару по місту Мешхед, розташованому за 2300 кілометрів від своєї території.

Дипломатичне джерело на Близькому Сході повідомило, що ізраїльський авіаудар по Мешхеду став попередженням верховному лідеру Ірану, що ніде в країні йому небезпечно.

Цей же інсайдер додав, що Ізраїль міг усунути Хаменеї в першу ніч операції, але ізраїльський уряд вирішив зберегти йому життя, щоб дати йому останній шанс ухвалити рішення про повне згортання програми Ісламської Республіки зі збагачення урану.

Ізраїль атакував Іран

Трамп дав Хаменеї двомісячний термін, щоб погодитися на демонтаж іранської програми збагачення. Однак іранський лідер проігнорував як його, так і ізраїльські попередження.

За словами джерел, із початком ізраїльських авіаударів така можливість випала знову — цього разу для нього, щоб реалістично оцінити військовий потенціал Ізраїлю і віддати наказ про згортання програми збагачення.

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран, щоб позбутися потенційної ядерної загрози з його боку. Однак найбільш імовірне сховище ядерного палива від ударів не постраждало.

Також Фокус писав, що заступник керівника апарату верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — Алі Асгар Хеджазі — вже домовився з російськими офіційними особами про можливий виїзд для себе і своєї сім'ї.