"Пакують валізи": влада Ірану домовляється з Кремлем про втечу до РФ, — ЗМІ
Верхівка владної вертикалі Ірану веде перемовини з Москвою про втечу до Росії у разі погіршення ситуації.
Заступник керівника апарату верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — Алі Асгар Хеджазі вже домовився з російськими офіційними особами про можливий виїзд для себе і своєї сім'ї, пише Iran International з посиланням на власні джерела.
"Згідно з інформацією, високопоставлений російський чиновник запевнив Хеджазі, що в разі ескалації Москва сприятиме його евакуації через безпечний коридор", — йдеться у матеріалі.
Журналісти підкреслили, що інші високопосадовці Ірану також отримали подібні контакти, а деякі з них вже завершують підготовку власних маршрутів відходу.
Зазначимо, що у нещодавньому відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що високопоставлені іранські лідери "пакують валізи".
"Можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається", — наголосив Нетаньяху.
Нагадаємо, 15 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова підписати відмову від ядерної зброї.
У цей же день Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й Іран мають укласти угоду та укладуть її.