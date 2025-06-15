"Пакують валізи": влада Ірану домовляється з Кремлем про втечу до РФ, — ЗМІ

Верхівка владної вертикалі Ірану веде перемовини з Москвою про втечу до Росії у разі погіршення ситуації.

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Заступник керівника апарату верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — Алі Асгар Хеджазі вже домовився з російськими офіційними особами про можливий виїзд для себе і своєї сім'ї, пише Iran International з посиланням на власні джерела.

"Згідно з інформацією, високопоставлений російський чиновник запевнив Хеджазі, що в разі ескалації Москва сприятиме його евакуації через безпечний коридор", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що інші високопосадовці Ірану також отримали подібні контакти, а деякі з них вже завершують підготовку власних маршрутів відходу.

Зазначимо, що у нещодавньому відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що високопоставлені іранські лідери "пакують валізи".

"Можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається", — наголосив Нетаньяху.

Нагадаємо, 15 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова підписати відмову від ядерної зброї.

У цей же день Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й Іран мають укласти угоду та укладуть її.