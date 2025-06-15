"Це ваш ворог": Іран двічі намагався вбити Трампа, — Нетаньяху (відео)

Іран нібито двічі безрезультатно намагався вбити президента США Дональда Трампа.

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"Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку і Афганістані. Вони палять американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці". Наш ворог — це ваш ворог", — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Він не уточнив, як саме та коли здійснювались спроби вбити Трампа з боку Ірану, проте підкреслив, що Ізраїль захищає свободу не лише на Близькому Сході, а й за його межами, зокрема — захищає Європу.

"Захищаючи себе, ми також захищаємо інших. Ми захищаємо наших арабських сусідів, наших арабських друзів у мирі, ми захищаємо Європу, ми допомагаємо захищати також Сполучені Штати, які весь час допомагають нам у нашій обороні", — зазначив Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю також анонсував операцію ЦАХАЛ у небі над Тегераном, під час якої ізраїльські пілоти "завдадуть режиму аятол таких ударів, які вони навіть не можуть собі уявити".

"Можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається. Я скажу вам, що могло б статися, якби ми не діяли. У нас була інформація, що цей безсовісний режим планує передати ядерну зброю, яку він розробляє, своїм терористичним маріонеткам. Це ядерний тероризм на стероїдах. Це загрожувало б усьому світу", — наголосив Нетаньяху.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня Іран вдарив ракетами по аналогу Пентагону в Тель-Авіві.

Фокус також писав про те, що Іран розглядає можливість закриття Ормузької протоки.