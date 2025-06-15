"Это ваш враг": Иран дважды пытался убить Трампа, — Нетаньяху (видео)

Иран якобы дважды безрезультатно пытался убить президента США Дональда Трампа.

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"Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке". Наш враг — это ваш враг", — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Он не уточнил, как именно и когда осуществлялись попытки убить Трампа со стороны Ирана, однако подчеркнул, что Израиль защищает свободу не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, в частности — защищает Европу.

"Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы помогаем защищать также Соединенные Штаты, которые все время помогают нам в нашей обороне", — отметил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также анонсировал операцию ЦАХАЛ в небе над Тегераном, во время которой израильские пилоты "нанесут режиму аятолл такие удары, которые они даже не могут себе представить".

"Могу вам сказать, что у нас есть признаки того, что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что приближается. Я скажу вам, что могло бы произойти, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот бессовестный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разрабатывает, своим террористическим марионеткам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это угрожало бы всему миру", — подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, в ночь на 14 июня Иран ударил ракетами по аналогу Пентагона в Тель-Авиве.

Фокус также писал о том, что Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива.