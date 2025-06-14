"Почти полностью уничтожено": Иран ударил ракетами по аналогу Пентагона в Тель-Авиве, — СМИ

Иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия — штаб-квартиру израильских Вооруженных сил, который считается израильским аналогом Пентагона.

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В течение вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет, сообщил корреспондент Fox News.

Часть из этих ракет прорвала систему противовоздушной обороны и нанесла удары по важным объектам, в частности по комплексу Кирия — стратегическому военному центру в центре Тель-Авива, где размещается штаб Вооруженных сил Израиля.

"Это израильский аналог Пентагона — Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили", — пояснил журналист.

По его словам, целый квартал "почти полностью уничтожен".

"Спасатели разгребали завалы... пытаясь найти следы возможных тел", — отметил журналист.

Несмотря на активную работу израильских и американских систем противоракетной обороны, таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты смогли преодолеть защиту.

"Этого недостаточно, чтобы остановить такой обстрел. Мы видели, как ракеты попадали в землю, вызывая значительные разрушения и по меньшей мере одну гибель", — подчеркнул корреспондент Fox News.

Он также отметил, что это лишь начало войны между Израилем и Ираном, которая быстро развивается.

Отметим, что в ночь на 14 июня Иран запустил третью волну ракет по территории Израиля

Напомним, Иран атаковал баллистикой израильский ядерный объект в Димоне.

Фокус также писал о том, что Иран запустил по Израилю более 100 ракет.