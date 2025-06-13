Иран заявил о запуске по Израилю более 100 ракет, работает "Железный купол": детали (видео)

Вечером 13 июня Иран сообщил о пуске по Израилю более 100 баллистических ракет. По ракетам запустили множество перехватчиков, и по всей стране были слышны громкие взрывы. Семь взрывов было зафиксировано в районе Тель-Авива.

Related video

Армия обороны Израиля настоятельно призвала людей оставаться в своих убежищах, так как сбитые ракеты могут упасть на улицу, об этом сообщает Ynet.

Иран запустил по Израилю десятки ракет

ЦАХАЛ установила, что ракеты были запущены с территории Ирана в сторону Израиля некоторое время назад.

"Системы обороны работают над перехватом угрозы. Вы должны войти в охраняемые зоны и оставаться там до дальнейшего уведомления. Выход из охраняемой зоны будет возможен только после получения четких указаний. Вы должны продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", — говорится в сообщении.

Взрывы в Тель-Авиве Фото: Ynetnews

Сообщается также, что пресс-конференция представителя ЦАХАЛа Эфи Дафферина "была прервана из-за иранской атаки на центральный Израиль".

Представитель Армии обороны Израиля заявил: "Обстрел продолжается. В сторону Государства Израиль был выпущен еще один залп из десятков ракет".

Взрывы в Тель-Авиве Фото: Ynetnews

При этом государственное информационное агентство Ирана IRNA официально объявило о начале атаки на Израиль, заявив, что по нему были выпущены сотни ракет. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то же время заявил, что Израиль был тем, кто "начал войну", и добавил, что Иран не будет молчать об этом.

"Израилю не позволят провести атаку бей и беги", — сообщил Хаменеи.

Также сообщается, что был запуск ракет из Йемена: падение зафиксировано в районе Хеврона

Атака Ирана на Израиль

"Перехватчики не были запущены, подробности инцидента расследуются", — сообщают израильские СМИ.

Уже есть сообщения о семи раненых в Рамат-Гане.

Напомним, ранее Фокус писал, что Израиль хорошо изучил поведение иранских высокопоставленных военных перед атакой и обманом собрал их в одном месте.

Спецоперация израильтян получила название "Лев, который поднимается", сообщили в ЦАХАЛ. В небо подняли авиацию: около 200 самолетов выпустили 330 боеприпасов различного типа и ударили по более чем сотне целей. Среди целей — ядерные объекты Фордо и Натанз. Reuters сообщило, что погибли шесть физиков-ядерщиков.