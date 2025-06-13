Повлияли на поведение: Израиль обманом собрал командующих ВВС Ирана перед ударом, — СМИ

Израиль хорошо изучил особенности поведения топ-военных Военно-Воздушных сил Ирана, пока готовил удар по стратегическим военным и ядерным объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Благодаря полученным знаниям в нужный момент их собрали на совещание, выяснили журналисты.

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Израильские спецслужбы провели "специальные мероприятия" для получения информации о командующих КСИР. Информация помогла повлиять на их поведение: военные забрались на совещание и некоторое время задержались на нем, сообщило американское медиа Fox News.

Медиа пообщалось с анонимными источниками среди израильтян. Они рассказали о том, как обманом собрали на совещание командующих Военно-Воздушных сил Ирана и после этого устроили "смертельный удар". Из материала Fox News неясно, какая именно информация заставила собраться иранское военное руководство.

Собеседники журналистов также заверили в успешности атаки по Ирану. Указывается, что удалось уничтожить системы ПВО, готовые к пуску баллистические ракеты. Источники Fox News не уточнили, какие результаты удара по ядерным объектам КСИР.

"Мы провели специальные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но что еще важнее, мы знали, как их там удержать", — сказали представители спецслужб Израиля.

Израиль атаковал Иран — детали

Отметим, утром 13 июня стало известно об ударе Израиля по Ирану и о ликвидации трех топ-военных КСИР. Согласно данным Армии обороны Израиля, погиб начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Хоссейн Бакери, командующий КСИР Хоссейн Салами, глава Чрезвычайного командования Хатем-Гулам Али Рашид. Кроме того, израильтяне ударили по ученым, причастным к ядерной программе Ирана, которые создавали для Тегерана ядерную бомбу.

Спецоперация израильтян получила название "Лев, который поднимается", сообщили в ЦАХАЛ. В небо подняли авиацию: около 200 самолетов выпустили 330 боеприпасов различного типа и ударили по более чем сотне целей. Среди целей — ядерные объекты Фордо и Натанз. Reuters сообщило, что погибли шесть физиков-ядерщиков.

Между тем в сети появились спутниковые фото, сделанные после удара по Натанз. На фото видим задымленную территорию со следами пожара. Медиа со ссылкой на иранцев написали, что на объекте произошел выброс радиации. Позже представитель Организации по атомной энергетике Ирана заявил, что утечка была минимальной и она не вышла за пределы комплекса.

О деталях операции рассказала израильская спецслужба "Моссад". Выяснилось, что для удара использовали беспилотники, которые стартовали из тайной местности неподалеку от военных объектов на территории Ирана.

Напоминаем, 13 июня появилась реакция президента Дональда Трампа на удар Израиля по Ирану. Аналитики портала Breaking Defense рассказали, как отработали система противовоздушной обороны Ирана, которой пришлось отражать массив целей Израиля.