Вплинули на поведінку: Ізраїль обманом зібрав командувачів ВПС Ірану перед ударом, — ЗМІ

Ізраїль добре вивчив особливості поведінки топвійськових Військово-Повітряних сил Ірану, поки готував удар по стратегічних військових та ядерних об'єктах Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Завдяки отриманим знанням у потрібний момент їх зібрали на нараду, з'ясували журналісти.

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Ізраїльські спецслужби провели "спеціальні заходи" для отримання інформації про командувачів КВІР. Інформація допомогла вплинути на їхню поведінку: військові забрались на нараду і певний час затримались на ній, повідомило американське медіа Fox News.

Медіа поспілкувалось з анонімними джерелами серед ізраїльтян. Вони розповіли про те, як обманом зібрали на нараду командувачів Військово-Повітряних сил Ірану і після цього влаштували "смертельний удар". Fox News не уточнює, яка саме інформація змусила зібратися іранське військове керівництво.

Співрозмовники журналістів також запевнили в успішності атаки по Ірану. Вказується, що вдалось знищити системи ППО, готові до пуску балістичні ракети. Джерела Fox News не уточнили, які результати удару по ядерних об'єктах КВІР.

"Ми провели спеціальні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це призведе до їхньої зустрічі, але що ще важливіше, ми знали, як їх там утримати", — сказали представники спецслужб Ізраїлю.

Ізраїль атакував Іран — деталі

Зазначимо, зранку 13 червня стало відомо про удар Ізраїлю по Ірану і про ліквідацію трьох топвійськових КВІР. Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, загинув начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Хоссейн Бакері, командувач КВІР Хоссейн Саламі, очільник Надзвичайного командування Хатем-Гулам Алі Рашид. Крім того, ізраїльтяни вдарили по науковцях, причетних до ядерної програми Ірану, які створювали для Тегерану ядерну бомбу.

Спецоперація ізраїльтян отримала назву "Лев, що здіймається", повідомили в ЦАХАЛ. У небо підняли авіацію: близько 200 літаків випустили 330 боєприпасів різного типу та вдарили по понад сотні цілей. Серед цілей — ядерні об'єкти Фордо та Натанз. Reuters повідомило, що загинуло шестеро фізиків-ядерників.

Тим часом у мережі з'явились супутникові фото, зроблені після удару по Натанз. На фото бачимо задимлену територію зі слідами пожежі. Медіа з посиланням на іранців написали, що на об'єкті стався викид радіації. Згодом речник Організації з атомної енергетики Ірану заявив, що витік був мінімальний і він не вийшов за межі комплексу.

Про деталі операції розповіла ізраїльська спецслужба "Моссад". З'ясувалось, що для удару використали безпілотники, які стартували з таємної місцевості неподалік від військових об'єктів на території Ірану.

Нагадуємо, 13 червня з'явилася реакція президента Дональда Трампа на удар Ізраїлю по Ірану. Аналітики порталу Breaking Defense розповіли, як відпрацювали система протиповітряної оборони Ірану, якій довелось відбивати масив цілей Ізраїлю.