Медіа повідомили про витік радіації на ядерному об'єкті Натанз в Ірані: що відомо (фото)

На ядерному об'єкті Натанз, який потрапив під удар Ізраїлю по Ірану, міг статись витік радіації. При цьому Організація з атомної енергії Ірану (Atomic Energy Organization of Iran) запевняє, що турбуватись не варто. На супутникових фото точок влучання бачимо стовпи диму на території об'єкта, на якому іранці займались збагаченням урану.

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У повідомленні наголошується, що витік радіації стався всередині ядерного об'єкта, і це не становить загрози для людей зовні. Фахівці оцінюють руйнування та прибирають, ідеться у дописі медіа Clash Report у соцмережі X (Twitter).

Попередження про можливість радіоактивного забруднення з'явилось близько 15 год 13 червня, через кілька годин після інформації про удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Якихось деталей ситуації медіа не навело.

Ізраїль атакував Іран - попередження про витік радіації на об'єкті Натанз Фото: Скриншот

Близько 16 год з'явився фрагмент виступу речника AEOI, опубліковане медіа Iran Nuances. Речник підтвердив пошкодження об'єкта Натанз, а також Фордо, але запевнив, що жертв немає, а збитки — "мінімальні". Виступаючи на іранському телеканалі, посадовець заявив, що всередині об'єкта було виявлено деяке забруднення, занепокоєння щодо територій за його межами немає, написало медіа.

"Я був у Натанзі та розмовляв зі своїми колегами. У нас там не було жодних інцидентів. Нічого не сталося. [В Натанзі] були пошкодження, особливо нашим наземним спорудам. Деякі з них справді горіли. Пожежа сталася саме там. Згідно з нашими попередніми прогнозами, збитки наразі ще не оцінені правильно. Але ми бачимо, що більшість пошкоджень завдано на поверхні, тобто на Натанзі та Фордо, які знаходяться глибоко під землею", — сказав речник AEOI.

Ізраїль атакував Іран - AEOI про витік радіації на об'єкті Натанз Фото: Скриншот

На порталі Організації з атомної енергетики Ірану є інформація про удар Ізраїлю, але станом на ранок 13 червня наголошувалось, що "за межі об'єкта не було витоку радіоактивного чи хімічного забруднення".

Ізраїль атакував Іран — деталі

На каналі OSINT-аналітика з ніком InsiderGeo з'явились супутникові фото ядерного об'єкта Натанз. На фото — задимлення між спорудами на поверхні: про деталі влучання OSINTер не написав. Водночас зауважується, що джерелом радіоактивного забруднення міг бути UF6 (гексафториду урану) – це форма урану, що використовується в центрифугах. У дописі вказано, що при взаємодії UF6 з повітрям утворюється фторид урану та фторид водню, які "є токсичними та небезпечними при вдиханні". Якщо ці речовини вийдуть на поверхню, то зашкодять здоров'ю людей, які живуть навколо, написав аналітик.

Ізраїль атакував Іран - як виглядає об'єкт Натанз 13 червня Фото: GeoInsider / X Ізраїль атакував Іран - супутникові фото об'єкту Натанз 13 червня Фото: GeoInsider / X

Об'єкт Натанз — це частина ядерної програми Ірану, на якому є центрифуги для збагачення урану, розповіли на порталі globalsecurity. Як заявила іранська влада, об'єкт начебто захищений бетонною стелею товщиною 7,6 м, а центрифуга та інше устаткування перебуває на глибині 40-50 м.

Ізраїль атакував Іран - як виглядає з космосу об'єкт Натанз Фото: Google Maps

Зазначимо, зранку 13 березня відбулась атака Армії оборони Ізраїлю на військові цілі Ірану. У мережі з'явились відео з кадрами вибухів на стратегічних точках — на військових базах, аеродромах, ядерних об'єктах, у будинках воєначальників та науковців-ядерників. Згодом стало відомо, що ізраїльтянам вдалось знешкодити командувача Корпусу вартових Ісламської революції, а також близько десятка інших важливих осіб.

Нагадуємо, на порталі Breaking Defense проаналізували роботу засобів ППО Ірану, які захищали ядерний об'єкт Натанз, і розповіли, чому з ними не все гаразд.